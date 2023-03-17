Львівський апеляційний суд знову залишив без задоволення скаргу адвоката львівської акушер-гінекологині Антоніни Чурікової, яку визнали винною у їзді під наркотиками. Відтак їй доведеться сплатити 17 тис. грн штрафу, а також її позбавили водійських прав на рік. Це уже друга аналогічна справа, за яку Антоніну Чурікову притягнули до відповідальності.

8 вересня 2022 року Антоніна Чурікова керувала авто BMW 328I на вул. Богданівській з явними ознаками наркотичного сп’яніння (блідість обличчя, тремтіння пальців рук, почервоніння очей). За даними правоохоронців водійка відмовилась від проходження перевірки на стан сп’яніння у медзакладі.

У лютому 2023 року Антоніну Чурікову визнали винною у керуванні авто у нетверезому стані та оштрафували на 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами протягом року. Постанова не набула чинності, оскільки адвокат подав апеляцію.

У постанові Львівського апеляційного суду від 10 березня вказано, що адвокат Антоніни Чурікової заявляв, що постанова суду першої інстанції була незаконною. Адвокат вважає, що суд, розглядаючи справу, не встановив належним чином всі обставини справи, не оглянув відеозаписи з нагрудних камер поліцейських. Також він заявляв, що Антоніна Чурікова не відмовлялась пройти перевірку на стан сп’яніння, але в силу фізіологічних особливостей не змогла здати біоматеріал на аналіз.

Адвокат Антоніни Чурікової також заявляв, що його клієнтка здавала аналіз у приватній клініці, який підтверджує, що вона не перебувала у стані наркотичного сп’яніння. Суд не взяв до уваги це дослідження, оскільки воно було проведене 9 вересня о 17:04, а поліцейські зупинили авто 8 вересня о 13:45.

Справу розглядав суддя Ігор Галапац. Він дослідив матеріали справи та дійшов висновку про необґрунтованість апеляційної скарги і вважає, що підстав для зміни чи скасування постанови суду першої інстанції немає. Відтак водійку оштрафують на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року.

Постанова апеляційного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Варто зауважити, що це уже другий штраф за їзду під наркотиками Антоніні Чуріковій. Попередній штраф вона також намагалась скасувати у апеляційному суді, але не вдалось.