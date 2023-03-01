Антоніна Чурікова працює акушер-гінекологинею у Львові

Львівський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційну скаргу адвоката львівської акушер-гінекологині Антоніни Чурікової, яку визнали винною у нетверезому водінні. Постанову суду першої інстанції (17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на рік) залишили без змін, вона не підлягає оскарженню.

Антоніну Чурікову наприкінці жовтня 2022 року зупинили за кермом BMW 328I на площі Міцкевича у центрі Львова з ознаками наркотичного сп’яніння (розширені зіниці очей, які не реагують на світло, почервоніння обличчя, тремтіння пальців рук). За даними поліції, при поверхневому огляді у водійки було знайдено наперед заготовлену ємність із сечею, яку вона хотіла здати на аналіз, щоб уникнути відповідальності. Після того, як цю ємність забрали, вона відмовилась здати аналіз.

У січні 2023 року Галицький районний суд Львова визнав Антоніну Чурікову винною у нетверезому водінні та оштрафував на 17 тис. грн з позбавленням водійських прав на рік. Адвокат Чурікової подав апеляцію на постанову суду, заявляючи, що його клієнтка не керувала авто під наркотиками, що підтверджується висновком приватної лабораторії, а також, що вона не відмовлялась пройти перевірку на стан сп’яніння, а через особливості організму не змогла здати біологічний матеріал.

Такі ж аргументи адвокат наводив і при розгляді справи у суді першої інстанції. Щодо висновку приватної лабораторії, то у матеріалах справи було зазначено, що дослідження було проведено аж через 12 годин після зупинки авто.

Справу розглядала суддя Львівського апеляційного суду Тетяна Урдюк. Вона дослідила матеріали справи та залишила постанову суду першої інстанції без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що поки справа про нетверезе водіння Антоніни Чурікової перебувала на розгляді апеляційного суду, її вдруге оштрафували за їзду під наркотиками. На цю постанову також подали апеляцію.