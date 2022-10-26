36-річна львів'янка їздила за кермом у стані наркотичного сп'яніння

У середу, 26 жовтня, у центрі Львова патрульні затримали 36-річну львів’янку, яка їхала за кермом BMW 328i у стані наркотичного сп’яніння. Вона мала в автомобілі контейнер з сечею на випадок затримання та необхідності медосвічення.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, близько 9:00 на площі Адама Міцкевича львівські патрульні зупинили автомобіль BMW 328i, водійка якого порушила ПДР. Під час спілкування з поліцейськими 36-річна водійка, мешканка Львова, помітно нервувала. Патрульні помітили в неї очевидні ознаки наркосп’яніння. Також в неї виявили два зіп-пакети з порошкоподібною речовиною та згорток фольги із речовиною наркотичної дії.

Жінка возила в автомобілі ємність з сечею на випадок проходження медосвічення

Жінка спершу погодилась пройти огляд у медичному закладі, де вона мала здати аналіз сечі. Та після повторної поверхневої перевірки патрульні виявили в неї запакований контейнер з жовтою рідиною. Патрульні припускають, що водійка возила з собою сечу, аби здати на аналіз та уникнути відповідальності. Після того, як контейнер з сечею в неї забрали, вона відмовилась від проходження медосвічення.

На порушницю склали адмінспротокол за керування у стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП). Місяць тому на неї вже складали аналогічні адмінматеріали за відмову від проходження огляду на стан наркосп’яніння – очікується рішення суду.

Після цього львів’янку супроводили у відділ поліції, де слідчі встановлюють всі обставини події.