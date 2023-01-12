Антоніна Чурікова працює акушер-гінекологинею у Львові

Галицький районний суд Львова визнав винною у нетверезому водінні львівську акушер-гінекологиню Антоніну Чурікову. Суд позбавив її водійських прав та оштрафував на 17 тис. грн не зважаючи на те, що вона не визнала своєї провини. За даними поліції, жінка мала з собою наперед заготовлений контейнер із сечею, яку вона хотіла здати на аналіз.

Як вказано у постанові суду від 9 січня 2023 року, наприкінці жовтня 2022 року Антоніну Чурікову зупинили за кермом BMW 328I на площі Міцкевича у центрі Львова з ознаками наркотичного сп’яніння (розширені зіниці очей, які не реагують на світло, почервоніння обличчя, тремтіння пальців рук).

Як повідомляла патрульна поліція Львівщини, при поверхневому огляді у водійки було знайдено наперед заготовлену ємність із сечею, яку вона хотіла здати на аналіз, щоб уникнути відповідальності. Після того, як цю ємність забрали, вона відмовилась здати аналіз.

Жінка возила в автомобілі ємність з сечею на випадок проходження медосвічення

Під час розгляду справи Антоніна Чурікова не визнала свою вину та заявила, що не вживає наркотиків. Вона також стверджує, що не відмовлялась від проходження огляду в лікаря-нарколога, але не змогла здати сечу для проведення експертизи.

Її адвокат клопотав про закриття справи через відсутність складу злочину та заявив, що його клієнтка не була під наркотиками, що підтверджується результатом дослідження медичної лабораторії «Діла», яке було проведено того ж дня. Він також стверджує, що на момент доставлення його клієнтки у медзаклад для проведення огляду уже пройшло понад дві години.

Справу розглядала суддя Ольга Кротова. Переглянувши відео з нагрудних камер патрульних, суддя встановила, що авто Антоніни Чурікової були зупинено о 08:25, через 15 хвилин у її авто виявили пакетик із білим порошком, а також поліцейські помітили у неї ознаки наркотичного сп’яніння. Їй запропонували пройти перевірку у лікаря-нарколога, але вона сказала, що хоче скористатись правовою допомогою. На місце викликали слідчих, о 09:42 їй повторно запропонували пройти огляд і вона погодилась. Її було доставлено у медзаклад о 09:57. Тобто твердження адвоката, що на момент доставлення його клієнтки у медзаклад уже пройшло понад дві години, не відповідають дійсності.

У медзакладі їй запропонували здати сечу на аналіз, але водійка сказала, що не має такої фізіологічної потреби. Лікар-нарколог та поліцейські говорили їй, що відмова здати аналіз прирівнюється до відмови пройти огляд.

Щодо долучення результатів дослідження медичної лабораторії «Діла», то суд вважає це недопустимим доказом, оскільки огляд на стан сп'яніння проводиться у лікаря нарколога, який видає спеціальний висновок. Окрім цього, дослідження у лабораторії «Діла» було проведено о 20:22, тобто через 12 годин з моменту зупинки авто.

Суддя вважає, що вина Антоніни Чурікової доведена повністю, її позбавили права керувати транспортними засобами протягом року та оштрафували на 17 тис. грн за нетверезу їзду. На постанову ще може бути подана апеляція.