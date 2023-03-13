Військову медсестру зі Львова оштрафували на 102 тис. грн за відмову їхати на фронт
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Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тис. грн військову медсестру зі Львова, яка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій.
Як вказано у вироку суду за 8 березня 2023 року, львів’янка має звання молодшої сержантки та працює на посаді операційної медсестри нейрохірургічного відділення в одній з військових частин. У листопаді 2022 року вона відмовилась виконати наказ начальника та поїхати у службове відрядження у зону бойових дій.
Під час досудового розслідування з прокурором була укладена угода про визнання винуватості.
Справу розглядав суддя Сергій Гирич, він визнав медсестру винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.402 ККУ (непокора) та оштрафував на 102 тис. грн. На вирок ще може бути подана апеляція.