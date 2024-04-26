Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна

На Львівщині поліцейські викрили розповсюджувачів психотропів, які облаштували нарколабораторію. Місячний прибуток злочинної групи становив близько 2,5 млн грн. Про це у п’ятницю, 26 квітня, повідомили у поліції Львівської області.

За даними правоохоронців, до складу злочинної групи входило шестеро осіб: п’ятеро чоловіків віком від 32 до 40 років, а також 32-річна жінка. Вони організували незаконне виготовлення, зберігання і збут амфетаміну та нарковмісних таблеток.

«Під час обшуків за місцями проживання, в гаражних боксах та в автомобілях, якими користуються наркоторговці, правоохоронці виявили і вилучили: хімічне обладнання та інгредієнти для виготовлення психотропної речовини, пакунки та ємності із речовиною білого кольору, ззовні схожою на психотропну речовину «амфетамін», прекурсори, чорнові записи, поліетиленові пакунки із речовиною рослинного походження, ймовірно, канабіс, нарковмісні пігулки та інші речові докази», – повідомили деталі у поліції Львівської області.

Зазначається, що одного з учасників злочинної групи, 36-річного мешканця Стрия, затримали 24 квітня у Львові під час передачі партії психотропів іншому наркоторговцю. З собою він мав два пакунки з амфетаміном загальною масою близько 100 грамів.

Усе вилучене скерували на експертизу. Також правоохоронці припинили діяльність лабораторії, «працівники» якої налагодили виробництво наркотиків. За місяць вони виготовляли близько п’яти кілограмів психотропів, які в подальшому фасували та збували з рук в руки, а також пересилали поштою. Місячний прибуток учасників злочинної групи від незаконної діяльності становив близько 2,5 млн грн.

Трьом наркоторговцям вже повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч1, ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрані запобіжні заходи. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваним, – позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.