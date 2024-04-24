Затриманим загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна

На Львівщині поліцейські викрили та затримали подружжя, яке торгувало наркотиками. Чоловіку на дружині загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Про це у середу, 24 квітня, повідомили у поліції Львівської області.

Правоохоронці встановили, що 21-річний чоловік та його 19-річна дружина, які тимчасово проживають у Новояворівську, причетні до зберігання та збуту психотропних речовин. Вони робили «мастерклади» – великі закладки, а також пересилали товар поштою.

«23 квітня правоохоронці затримали чоловіка під час здійснення поштового відправлення. У посилці виявили 16 пакунків зі згортками з порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на психотропний засіб амфетамін. Окрім того, він мав з собою один зіп-пакет із речовиною, ззовні схожою на психотропний засіб солі Альфа-PVP. Наркотики ділки замовляли у інтернеті», – розповіли деталі у поліції Львівської області.

Також правоохоронці встановили місце, де затриманий напередодні зробив «мастерклад». Правоохоронці виявили та вилучил 188 готових «закладок», з яких: 130 – із солями Альфа-PVP та 58 – із амфетаміном. За яких обставин затримали 19-річну жінку у поліції Львівської області не уточнили.

Під час обшуку за місцем проживання подружжя поліцейські вилучили згортки та зіп-пакети з такими ж речовинами, засоби для фасування, електронні ваги та інші речові докази. Усе вилучене скерували на експертизу. За цінами «чорного» ринку вартість такого «товару» може становити близько мільйона гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваним запобіжні заходи.