68-річну львів’янку, а також її 39-річного сина та 46-річну доньку затримали

Львівські поліцейські затримали 68-річну львів’янку, а також її 39-річного сина та 46-річну доньку за торгівлю наркотиками. Наркоторговці продавали нарковмісні таблетки та речовини поштою та при зустрічі.

За даними поліції Львівщини, зловмисники займались розповсюдженням нарковмісних таблеток «Субутекс», пересилаючи їх поштою та збуваючи з рук у руки.

«Поліцейські задокументували 14 фактів незаконного збуту членами родини заборонених речовин. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено та вилучено нарківмісні таблетки, речовину, схожу на наркотичний засіб «канабіс», грошові кошти, виручені від протиправної діяльності та інші речові докази. Усе вилучене було скеровано на експертне дослідження», – йдеться в повідомленні поліції Львівщини.

Мама разом з донькою та сином торгували наркотичними таблетками та канабісом

Мату та сина затримали. Доньці також повідомили про підозру в збуті наркотичних речовин (ч.2 ст.307 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.