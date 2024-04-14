Лікар-нарколог виписував рецептурні ліки на померлих осіб

Галицький районний суд міста Львова виніс вирок лікарю-наркологу поліклінічного відділення Бродівської центральної міської лікарні Сергію Лиховіду за підробку документів та торгівлю наркотичними препаратами. Лікар підробляв рецепти та виписував сильнодіючі ліки на померлих осіб, які згодом збував через посередників. Лікарю призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, лікар-нарколог Сергій Лиховід, який понад 20 років працює у поліклінічному відділенні Бродівської ЦМЛ, підробляв рецепти на придбання сильнодіючих лікарських засобів, обіг яких обмежений законодавством. Лікар використовував офіційні рецептурні бланки з печатками установи та виписував ліки на померлих осіб.

У подальшому через невстановленого слідством посередника лікар передавав ці рецепти особам, які купували на них ліки, зокрема, в комунальній аптеці на вул. Фредра у Львові. Так у січні-жовтні 2023 року лікар виписав близько 80 рецептів на придбання препаратів «Зопіклон» та «Димедрол» на людей, які померли, у тому числі 10 і більше років тому.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся.

Суддя Олег Юрків визнав Сергія Лиховіда винним у службовому підробленні документів та збуті сильнодіючих лікарських засобів (ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 321 ККУ). Вироком суду лікарю призначили покарання – три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, пов’язаною з обігом сильнодіючих лікарських засобів, терміном на один рік. Водночас його звільнили від відбування покарання, призначивши два роки іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.