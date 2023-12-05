Ігор Берник був одним з героїв боротьби з пандемією коронавірусу, на той час він працював заступником головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні

Галицький районний суд Львова виніс вирок відомому львівському інфекціоністу Ігорю Бернику, який дав працівнику СБУ 15 тис. доларів для безперешкодного виїзду за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Суд призначив йому чотири роки тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці листопада 2023 року, на початку повномасштабного вторгнення Росії лікар-інфекціоніст Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник запропонував 15 тис. доларів працівнику СБУ за безперешкодний виїзд за кордон. 23 березня 2022 року Берник передав хабар і його затримали.

У суді Ігор Берник не визнав своєї провини у дачі хабара. Він заявив, що у нього був знайомий в СБУ, якому він надавав медичну допомогу. Ігор Берник розповів, що на початку повномасштабного вторгнення вони зустрілись і він попросив оперуповноваженого допомогти у перетині кордону. Згодом вони зустрілись ще раз і працівник СБУ озвучив суму в 15 тис. доларів. Берник стверджує, що він відмовився давати хабар, бо вважав, що має законні підстави для перетину кордону. Працівник СБУ наполягав, що це його єдиний шанс і тоді він погодився, позичивши 15 тис. доларів у батьків. Ігор Берник мав перетнути кордон разом із своїм знайомим – працівником СБУ та його керівником, які збирали у відрядження. Після передачі коштів лікаря затримали.

Ігоря Берника затримали 23 березня 2022 року після передачі 15 тис. доларів хабара – кошти він передав у авто, де перебував керівник оперуповноваженого

Ігор Берник у суді заявив, що у нього був тяжкий психологічний стан і він не звернувся до правоохоронців з заявою про те, що у нього вимагають кошти. Також він заявив, що вважав, що виїздитиме за кордон законно, але заплатив за це 15 тис. доларів.

Старший оперуповноважений СБУ розповів, що на початку повномасштабної війни йому зателефонував Ігор Берник та запропонував зустрітись, щоб обговорити питання перетину кордону. При зустрічі Ігор Берник сказав, що готовий заплатити 15 тис. доларів та наполегливо просив вирішити питання перетину кордону. Правоохоронець доповів про пропозицію хабара своєму керівнику. Працівник СБУ сказав Ігорю Бернику, що збирається у відрядження разом з своїм керівником, до них нібито мав приєднатись і львівський лікар. Ігоря Берника затримали 23 березня 2022 року після передачі 15 тис. доларів хабара – кошти він передав у авто, де перебував керівник оперуповноваженого.

Ігор Берник та працівник СБУ вели переписку у WhatsApp, під час якої лікар «вкрай ініціативно схиляв» правоохоронця вирішити питання перетину кордону. На думку суду, правоохоронці не провокували Ігоря Берника давати хабар, навпаки працівник СБУ попереджав його про кримінальну відповідальність.

Суддя Олег Юрків дослідив усі матеріали справи та визнав Ігоря Берника винним у дачі хабара працівнику СБУ, призначивши йому чотири роки тюрми без конфіскації майна. 15 тис. доларів, які Берник давав як хабар, конфіскують у дохід держави. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, 43-річний Ігор Берник раніше був заступником головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні, він став одним із реальних героїв боротьби з пандемією коронавірусу. Однак під час дачі хабара він був звичайним інфекціоністом.

Додамо, що після невдалої спроби втекти за кордон Ігоря Берника призвали на військову службу. Суд штрафував його за недбале ставлення до служби. Він не зміг поїхати у службове відрядження, оскільки напередодні сильно напився – у його крові виявили 4,89 проміле алкоголю.