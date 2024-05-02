Чернівецька міська рада купила спецавто для тварин за завищеною на 700 тис. грн ціною
Вартість транспорту підприємець завищив в кілька разів
Департамент транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради закупив спецавтомобіль за завищеною майже на 700 тис. грн ціною. Вартість транспорту підприємець завищив майже у 2,5 рази від ринкової вартості. Однак, попри це працівники міськради уклали договір про купівлю цього автомобіля. Поліція виявила зловживання і вручила підозру працівнику та керівнику департаменту Чернівецької міської ради.
Під час розслідування оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі Чернівецького районного управління поліції встановили, що чиновники з департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства уклали договір з підприємцем на придбання спецавтомобіля.
Цей автомобіль використовувався для проведення виїзної стерилізації тварин. В червні 2023 року про перший виїзд мобільної операційної повідомляв заступник міського голови Ігор Крохмаль. Однак, поліцейські з’ясували, що вартість транспортного засобу відносно ринкової ціни була завищена у кілька разів.
За автомобіль віддали 1, 1 млн грн, хоча його вартість складає понад 400 тис. грн
«Уповноважена особа з питань проведення тендерів здійснила закупку авто без використання електронної системи закупівель. Вартість фургона становила 1,1 млн грн. Керівник установи підписав договір щодо придбання спецавтомобіля, після чого бюджетні кошти в повному обсязі були перераховані на рахунок продавця», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції в четвер, 2 травня.
️Відповідно до висновку експерта, ринкова вартість закупленого вантажного автомобіля у 2,5 раза нижча від вказаної в документах суми й складає 428,5 тис. грн. Внаслідок таких дій місцевому бюджету завдано збитків у розмірі понад 670 тис. грн. На підставі зібраних доказів керівнику та працівнику департаменту Чернівецької міської ради повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). За скоєне підозрюваним загрожує від трьох до шести років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.