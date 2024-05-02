Підозру у зловживаннях повідомили працівнику та керівнику департаменту Чернівецької міської ради

Департамент транспорту та окремих питань комунального господарства Чернівецької міської ради закупив спецавтомобіль за завищеною майже на 700 тис. грн ціною. Вартість транспорту підприємець завищив майже у 2,5 рази від ринкової вартості. Однак, попри це працівники міськради уклали договір про купівлю цього автомобіля. Поліція виявила зловживання і вручила підозру працівнику та керівнику департаменту Чернівецької міської ради.

Під час розслідування оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі Чернівецького районного управління поліції встановили, що чиновники з департаменту транспорту та окремих питань комунального господарства уклали договір з підприємцем на придбання спецавтомобіля.

Цей автомобіль використовувався для проведення виїзної стерилізації тварин. В червні 2023 року про перший виїзд мобільної операційної повідомляв заступник міського голови Ігор Крохмаль. Однак, поліцейські з’ясували, що вартість транспортного засобу відносно ринкової ціни була завищена у кілька разів.

За автомобіль віддали 1, 1 млн грн, хоча його вартість складає понад 400 тис. грн

«Уповноважена особа з питань проведення тендерів здійснила закупку авто без використання електронної системи закупівель. Вартість фургона становила 1,1 млн грн. Керівник установи підписав договір щодо придбання спецавтомобіля, після чого бюджетні кошти в повному обсязі були перераховані на рахунок продавця», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції в четвер, 2 травня.

️Відповідно до висновку експерта, ринкова вартість закупленого вантажного автомобіля у 2,5 раза нижча від вказаної в документах суми й складає 428,5 тис. грн. Внаслідок таких дій місцевому бюджету завдано збитків у розмірі понад 670 тис. грн. На підставі зібраних доказів керівнику та працівнику департаменту Чернівецької міської ради повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем). За скоєне підозрюваним загрожує від трьох до шести років позбавленням волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.