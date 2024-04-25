Оштрафовані підприємці змагались за тендер на продукти для шкіл вартістю 6 млн грн

Західне територіальне відділення Антимонопольного комітету 25 квітня ухвалило рішення оштрафувати на 80 тис. грн ТОВ «Гірна» та на 272 тис. грн підприємця Івана Микиту за змову під час закупівлі їжі для шкіл. Учасники торгів імітували конкуренцію і спотворили результати торгів. У прес-службі Антимонопольного комітету повідомляють, що очікувана вартість закупівель становила понад 6 млн грн.

Зазначимо, що закупівлю продуктів для шкіл проводив «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» Сокальської районної ради. Після накладення штрафу ФОП Іван Микита та ТОВ «Гірна» не зможуть брати участь у публічних закупівлях.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ТОВ «Гірна» зареєстроване у Сокалі, працює з 2011 року й займається торгівлею молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Директоркою та власницею компанії є Світлана Гірна. За 2024 рік ТОВ «Гірна» отримало державних підрядів на майже 7 млн грн, а за 2023 рік – майже 10 млн грн.

Згідно з YouControl, ФОП Іван Микита працює з 1999 року й зареєстрований у селі Хоробрів Червоноградського району. Основним видом діяльності підприємця є послуги мобільного харчування. Цьогоріч Іван Микита переміг в аукціонах на понад 16 млн грн, а у 2023 році – на 17,4 млн грн.