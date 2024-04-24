З 2021 року Студія «Файне місто» бере участь у тендерах на висвітлення діяльності лікарень міста

Телерадіокомпанію депутата міськради Тернополя Юрія Фартушняка звинуватили в тендерній змові на майже 1 млн грн. Приватне підприємство Студія «Файне місто» вступила в змову з іншою фірмою і виграла тендер від комунальної медустанови на надання телевізійних й інформаційних послуг. Порушення виявив Антимонопольний комітет України, який передав документи в прокуратуру Тернопільщини.

За інформацією прокуратури Тернопільської області, під час проведення відкритих торгів по закупівлі медичним закладом Тернополя телевізійних послуг, одне з тернопільських товариств вступило у змову з іншим суб’єктом господарювання і досягло результату в торгах без будь-якої конкуренції.

«Через відсутність змагальності й створення її видимості підприємство неправомірно одержало право на укладення спірного договору, уклало його та отримало майже 1 млн грн бюджетних коштів. Відтак прокурори подали позов до суду», – йдеться в повідомленні від 24 квітня.

Інформацію про вчинення узгоджених антиконкурентних дій в правоохоронні органи передала адмінколегія Південно-західного міжобласного територіального управління Антимонопольного комітету. В рішенні від 23 квітня 2023 року контролюючого органу зазначено, що приватне підприємство «Файне місто» вчинило порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Прокуратура не розголошоує назви компанії. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про тендер, який 26 лютого 2021 року оголосила Тернопільська комунальна міська лікарня №2. Початкова вартість тендеру становила 800 тис. грн. На торги подалися дві фірми – ПП «Файне місто» та ПП «КТС-1». Власником першого підприємства є депутат міської ради Тернополя Юрій Фартушняк. Друге підприємство належало Зої Кіцак, однак за даними YouControl, на сьогодні вже ліквідоване. (Додамо, що Зоя Кіцак також є головою однойменної громадської організації «Файне місто»).

ПП «КТС-1» на торги запропонувало 800 тис. грн, а остаточна ціна «Файного міста» склала 796 тис. грн, тобто на 4 тис. грн менше, аніж конкурента. В результаті переможцем обрали ПП «Файне місто». Однак після підписання додаткових угод ціна лота змінилася, і Тернопільська міська комунальна лікарня №2 в результаті перерахувала фірмі депутата 954 тис. грн.

Територіальне управління АМКУ запідозрило два підприємства у вчиненні узгоджених антиконкурентних дій, і зібрані документи передало в прокуратуру Тернопільщини. Прокурори ж подали позов до суду про визнання недійсним договору про закупівлю за бюджетні кошти та стягнення з відповідача майже 1 млн грн в дохід держави. Господарський суд відкрив провадження у справі.

Додамо, що це не єдиний тендер на надання інформаційних чи телевізійних послуг, виготовлення телепередач чи відеозвітів, який виграє підприємство «Файне місто» від тернопільських міських медичних установ. Схожий тендер на суму 769 тис. грн, який оголосила Тернопільська міська дитяча лікарня в 2021 році, виграло «Файне місто». Знову ж таки воно конкурувало з ПП «КТС-1».

Подібні тендери також оголосили в 2022 році від дитячої лікарні та лікарні №2 в обох випадках на суми 800 тис. грн. Тоді ПП «Файне місто» конкурувало з підприємством «Т-Студіо», яке належить тернополянину Юрію Жаку. За результатами торгів знову ж таки перемогла фірма депутата міської ради. В 2023 році лікарні вчергове оголосили аналогічні тендери. Виграло їх підприємство «Файне місто». Загалом за даними YouContol, 2021 рік ця фірма отримала майже 4 млн грн з державних закупівель, а в 2022 і 2023 роках – майже по 2,5 млн грн бюджетних коштів.

Також зазначимо, що станом на 24 квітня приватне підприємство «Файне місто» перебуває в стані припинення. Його керівниця, депутатка Тернопільської міської ради Марія Пачковська визначена головою ліквідаційної комісії. В коментарі ZAXID.NET директорка фірми зазначила, поки що вони не отримували жодних офіційних повідомлень від прокуратури чи Господарського суду Тернопільщини. На думку керівниці «Файного міста», підприємство жодних законів не порушувало.

«Жодної неправомірної вигоди підприємство не одержувало. Всі договори укладені згідно з чинним законодавством. Підприємство надавало та надає телекомунікаційні послуги, а також продовжує працювати та сплачувати податки», – зазначила Марія Пачковська.

Також в «Файному місті» підтвердили, що підприємство ліквідовують. «Рішення про припинення діяльності прийняли значно раніше, ніж ми отримали інформацію про спір», – додала директорка. Вона також зазначила, що якщо виявиться, що повідомлення про судовий позов відповідає дійсності, то підприємство «Файне місто» буде відстоювати справедливість у суді.

Додамо, що власник ПП «Файне місто», 48-річний Юрій Фартушняк обраний до Тернопільської міської ради на виборах у 2020 році від партії ВО «Свобода». Фартушняк також є власником телерадіокомпанії «Українська хвиля», відомої у Тернополі під брендом «УХ-Радіо». Тернопільські медіа називали Фартушняка політтехнологом міського голови Сергія Надала.