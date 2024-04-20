Загалом журналістам вдалось виявити переплат на витратних матеріалах на понад 600 тис. грн

Прикарпатський клінічний онкологічний центр уклав угоду на реконструкцію та будівництво нових приміщень для відділення радіології за 13,6 млн грн із компанією «БК Цитадель II». Журналісти NGL.media проаналізували кошторис і виявили низку переплат на понад 600 тис. грн.

Реконструкція онкологічного центру передбачає демонтаж застарілих конструкцій будівлі, оновлення фасаду та дверей, заміну підлоги, системи вентиляції, тепломереж, освітлення тощо. Роботи планують завершити до кінця цього року. Очікувана вартість пропозиції становила 14,7 млн грн. Компанія «БК Цитадель II», яка виявилась єдиним учасником торгів, знизила вартість до 13,6 млн грн, проте журналісти NGL.media виявили значне завищення вартості деяких будматеріалів.

«Наприклад, гранітні плити товщиною 20 мм планують купувати за 5357 грн/м2, хоча коштують вони в середньому лише 1010 грн/м2. Відтак лише на цих плитах переплата складе близько 200 тис. грн. Ще одним яскравим прикладом переплат є бетонна суміш класу B20, оцінена у кошторисі по 4515 грн/м3, хоча виробники пропонують такий бетон по 2314 грн/м3. Замовник заплатить на 224 тис. грн більше, ніж міг би. А ціна за циркуляційний насос взагалі перевищена вдвічі», – йдеться у матеріалі NGL.media.

Загалом журналістам вдалось виявити переплат на витратних матеріалах на понад 600 тис. грн. Представник лікарні та відповідальний за закупівлі комунального підприємства Василь Шаган відмовився коментувати причини завищення ціни, заявивши, що у нього нема на це повноважень.

Зазначимо, компанія «БК Цитадель II» заснована у 2017 році в Івано-Франківську. Підприємство не є активним учасником державних закупівель. Вперше взяли участь лише у 2022 році, вигравши відразу підряд на 11,4 млн грн на реконструкцію пожежного депо в Івано-Франківську. Власниками компанії є місцеві бізнесмени Роман Єжак та Андрій Тимчук.