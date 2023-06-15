Для проекту за кошти міського бюджету закупили спеціальне авто

В Чернівцях мобільна операційна для тварин здійснила перший виїзд. Операції по стерилізації безпритульних тварин проводили в селі Сторожинець. Спеціальний автомобіль закупили для Чернівецького центру стерилізації навесні цього року.

Автомобіль переобладнали під операційну, де ветеринари можуть здійснювати нетривалі операції тваринам. В середині помістили спеціальний операційний стіл та медичні тумби. Більшість операцій — це стерилізації безпритульних котів та собак. А 14 червня мобільна операційна здійснила свій перший виїзд в село Сторожинець Чернівецького району.

«Новий проєкт Чернівецької міської ради — мобільна операційна для чотирилапих, вже успішно працює на благо громад. Перший виїзд здійснили в Сторожинець, де зустрілися з великою підтримкою селян. Одна з головних послуг цього авто — стерилізація. Ветеринари здійснюють швидку та ефективну стерилізацію, забезпечуючи безпеку для людей та тварин. Це крок вперед у наданні допомоги та підтримки тим, хто цього потребує», — повідомив заступник міського голови Чернівців Ігор Крохмаль.

Автомобіль для виїзних стерилізацій купили за понад мільйон гривень з міського бюджету. Його обладнали за гроші центру — 200 тисяч гривень.