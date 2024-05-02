Музичний мультфільм «Тролі: Знову разом» можна переглянуи онлайн на SWEET.TV
У 2016 році світ вразив проект DreamWorks про тролів, які живуть у яскравому світі музики та пригод. Перший мультфільм зібрав понад $340 млн. У 2020 році з’явилося продовження історії, яке отримало 4 престижні нагороди. І ось зараз на глядачів чекає нова музична історія, яка познайомить з новими, неочікуваними героями.
Переглянути мультфільм «Тролі: Знову разом» можна онлайн українською на SWEET.TV. Адже ця історія, наповнена музикою, почуттями та неймовірними пригодами, точно варта родинного перегляду.
Про що «Тролі: Знову разом»
Пагон у дитинстві виступав із братами у популярній поп-групі. Але его не дозволило їм створити ідеальну сімейну гармонію, і бенд перестав існувати. 20 років по тому Пагон дізнається, що одного з його братів викрали лиходії, які висмоктують з нього силу таланту. Щоб врятувати його, родичі мають не лише знову об’єднати музичні зусилля, а все ж таки створити ідеальну сімейну гармонію. Тож подорож розпочинається.
Цікаві факти про мультфільм
- Група, в якій виступав Пагон, BroZone, складалася з 5 братів. Саме стільки учасників було у групі NSYNC, в якій колись співав Джастін Тімберлейк. До слова, саме він і озвучив Пагона.
- У мультфільмі можна побачити натяки на різні образи Джастіна Тімберлейка, коли він був учасником бойзбенду.
- «Тролі: Знову разом» – п'ятий фільм DreamWorks Animation, що став частиною трилогії. А «Тролі» (2016) був першим музичним мультфільмом DreamWorks Animation після «Дороги на Ельдорадо» (2000).
- У першій стрічці головною піснею стала Can't Stop The Feeling Джастіна Тімберлейка. У 2016 році він виконав її як запрошена зірка на Євробаченні, на тому самому, де перемогла Джамала. Кажуть, що до цього року співак навіть не знав, що такий конкурс взагалі існує.
- Група NSYNC у минулому році об’єдналася і вперше за понад 20 років випустила нову пісню – Better Place, яка стала саундтреком мультфільму. Про новий трек стало відомо з анонсів мультфільму. Пісня дебютувала у Billboard Hot 100 на 25-у місці, хоча критики не очікували на такий гарний результат. Джастін Тімберлейк покинув групу у 2002 році, а у 2007 вона офіційно припинила існування.
- Трішки про тролів. Оригінальна лялька-троль, «Троль на щастя», була створена рибалкою Томасом Дамом з Данії. Завдяки їй його родина пережила кризу і відкрила власний бізнес з виробництва ляльок. Зараз тролі Дама є предметами колекціонування.
Зірки української естради долучилися до озвучення мультфільму.
- Оля Цибульська стала запальною Вівою. Співачка зізналася, що Віва схожа не неї: вона також шалено любить драйв, пригоди і бути з тими, кого любить.
- Kola дала свій голос Вініллі. Співачка вперше озвучувала мультфільм, тож була у захваті від дебюту. Але, на відміну від героїні Олі Цибульської, Вінілла не схожа на Kola, і саме тому співачці було цікаво увійти в образ егоцентричної злючки.
- LAUD у мультфільмі озвучив Флойда, учасника популярної групи. Співак розповів, що вже брав участь у дублюванні, коли був дитиною. Але у дорослому віці, після того як його голос змінився, — це його перший досвід. LAUD відзначив схожість зі своїм персонажем: він також врівноважений і стриманий.
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