Перегляд мультфільму усією сім'єю

У 2016 році світ вразив проект DreamWorks про тролів, які живуть у яскравому світі музики та пригод. Перший мультфільм зібрав понад $340 млн. У 2020 році з’явилося продовження історії, яке отримало 4 престижні нагороди. І ось зараз на глядачів чекає нова музична історія, яка познайомить з новими, неочікуваними героями.

Переглянути мультфільм «Тролі: Знову разом» можна онлайн українською на SWEET.TV. Адже ця історія, наповнена музикою, почуттями та неймовірними пригодами, точно варта родинного перегляду.

Про що «Тролі: Знову разом»

Пагон у дитинстві виступав із братами у популярній поп-групі. Але его не дозволило їм створити ідеальну сімейну гармонію, і бенд перестав існувати. 20 років по тому Пагон дізнається, що одного з його братів викрали лиходії, які висмоктують з нього силу таланту. Щоб врятувати його, родичі мають не лише знову об’єднати музичні зусилля, а все ж таки створити ідеальну сімейну гармонію. Тож подорож розпочинається.

Цікаві факти про мультфільм

Група, в якій виступав Пагон, BroZone, складалася з 5 братів. Саме стільки учасників було у групі NSYNC, в якій колись співав Джастін Тімберлейк. До слова, саме він і озвучив Пагона.

У мультфільмі можна побачити натяки на різні образи Джастіна Тімберлейка, коли він був учасником бойзбенду.

«Тролі: Знову разом» – п'ятий фільм DreamWorks Animation, що став частиною трилогії. А «Тролі» (2016) був першим музичним мультфільмом DreamWorks Animation після «Дороги на Ельдорадо» (2000).

У першій стрічці головною піснею стала Can't Stop The Feeling Джастіна Тімберлейка. У 2016 році він виконав її як запрошена зірка на Євробаченні, на тому самому, де перемогла Джамала. Кажуть, що до цього року співак навіть не знав, що такий конкурс взагалі існує.

Група NSYNC у минулому році об’єдналася і вперше за понад 20 років випустила нову пісню – Better Place, яка стала саундтреком мультфільму. Про новий трек стало відомо з анонсів мультфільму. Пісня дебютувала у Billboard Hot 100 на 25-у місці, хоча критики не очікували на такий гарний результат. Джастін Тімберлейк покинув групу у 2002 році, а у 2007 вона офіційно припинила існування.

Трішки про тролів. Оригінальна лялька-троль, «Троль на щастя», була створена рибалкою Томасом Дамом з Данії. Завдяки їй його родина пережила кризу і відкрила власний бізнес з виробництва ляльок. Зараз тролі Дама є предметами колекціонування.

Зірки української естради долучилися до озвучення мультфільму.

Оля Цибульська стала запальною Вівою. Співачка зізналася, що Віва схожа не неї: вона також шалено любить драйв, пригоди і бути з тими, кого любить.

Kola дала свій голос Вініллі. Співачка вперше озвучувала мультфільм, тож була у захваті від дебюту. Але, на відміну від героїні Олі Цибульської, Вінілла не схожа на Kola, і саме тому співачці було цікаво увійти в образ егоцентричної злючки.

LAUD у мультфільмі озвучив Флойда, учасника популярної групи. Співак розповів, що вже брав участь у дублюванні, коли був дитиною. Але у дорослому віці, після того як його голос змінився, — це його перший досвід. LAUD відзначив схожість зі своїм персонажем: він також врівноважений і стриманий.

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