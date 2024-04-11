«Уроки толерантності» можна подивитися на SWEET.TV

І знову ексклюзив! Завдяки плідній співпраці з компанією FILM.UA Distribution глядачі SWEET.TV мають можливість дивитися онлайн один із найнеординарніших українських фільмів – «Уроки толерантності».

Кінотеатральна прем’єра відбулась 14 лютого. І лише за 4 тижні прокату фільм подивилось 11 447 глядачів, а касові збори склали понад 1,742 млн грн.

«Я сприймаю цей фільм як дуже правдиву відверту сімейну історію. Це не про ЛГБТ фільм! Просто тут є один персонаж, який провокує людей на зміни, на розвиток, на оновлення почуттів, відчуттів, уваги одне до одного. От в цьому штука», – зазначив режисер кінострічки Аркадій Непиталюк в інтерв’ю «Укрінформ».

Зірковий каст, цікава ідея – це все втілилось в комедію про толерантність не лише до незнайомих, а й до себе та рідних людей.

Сюжет фільму «Уроки толерантності»

У невеличкому містечку живе родина Найдюків. Надія – мати, вчителька і єдина годувальниця у сім’ї. Зеник – батько, великий шанувальник пива і ледарювання. Син Денис хоче відкрити свою СТО, але нічого не робить. А ось донька Діана майже цілими днями готується до вступу до театрального.

Щоб покращити матеріальне становище, Надія погоджується взяти участь у програмі євроінтеграції «Уроки толерантності». А для цього в їхній родині має погостювати відкритий гей Василь. Родина налаштована критично, але заради грошей погоджується. Але що скажуть сусіди, а що скаже кум? До речі, про кума: він прагне «врятувати» друзів і намагається усіляко позбутися гостя.

На Найдюків чекають дуже веселі часи. Вони й не уявляли, як ця людина змінить їхнє життя. А глядачі мають шанс переглянути гарну комедію. Подивитися фільм «Уроки толерантності» можна онлайн на телевізорі, смартфоні, комп’ютері та планшеті.

Цікаві факти про кіно

Фільм створений за п'єсою «Гей-парад» Ігоря Білиця. Режисер Аркадій Непиталюк вирішив її екранізувати одразу після театральних читань у 2018.

Знімальний процес тривав у невеличкій квартирі біля станції метро «Дарниця» в Києві протягом 9 днів. Планувалося 10 днів, але 10 жовтня 2022 року були обстріли Києва, тому, звісно, зйомки скасували.

Режисер обирав акторів з театральним досвідом. Вони мали працювати, як в театрі: відігравати сцену, а не «включатися» на окрему репліку. Тому фільм зняли так швидко.

Головні ролі виконали: Олександр Ярема («Памфір»), Олена Узлюк («Припутні»), Кароліна Мруга, Олександр Піскунов («І будуть люди»), Борис Георгієвський (відомий актор дубляжу, голосом якого розмовляють Ґендальф, Домінік Торетто, Ґрут та ін.), Ніна Набока, Акмал Гурєзов.

«Ми відразу розуміли, що Олена Узлюк і Олександр Ярема – це будуть наші Надя і Зеник, а під них вже підбирали «дітей», — розповів режисер в інтерв’ю виданню «Укрінформ».

На основі персонажів сім’ї Найдюків вже задумали телевізійний серіал. Робота над ним вже розпочалася.

Виконавця на роль гея Василя режисер теж затвердив без проб. Він раніше вже працював з Акмалом Гурєзовим у серіалі «І будуть люди». «Нам потрібен був актор із чоловічим стрижнем і водночас інтелігентний та вишуканий, тому ми зупинилися на Акмалові, бо він, як на мене, ідеальний для цієї ролі», – впевнений Непиталюк.

Відповідно до назви, фільм поділений на 10 «уроків», кожен має свою назву – основний меседж. Наприклад: «Урок 1. Бо я за*балася», «Урок 3. Хочу рожеві туфлі», «Урок 5. Засунь в ср*ку свою агресію». Так, у фільмі є нецензурна лексика. Як каже режисер, «це життя».

«Уроки толерантності» – фільм про зміни

Ігор Білиць, автор п’єси, зазначив, що насправді мало знає про ЛГБТ-спільноту і насамперед писав про упередженість у сім’ї. Василь є лише тригером змін. Це міг бути інший персонаж, але ця тема є досить актуальною зараз.

На запитання журналістки «Української правди» щодо інциденту біля «Жовтня» (невідомі обмалювали афіші фільму чорною фарбою та гомофобними висловами) автор п’єси просто відповів: «20 років тому і я б це зробив, розумієте? Бо я жив у такому середовищі, де мені цей фільм не показували. І я не мав критичного мислення… Я знав про упередженість, бо я в такому середовищі жив. Це моє життя. Ці персонажі – це я, розділений на всю команду… Я теж був гомофобом, тому мені треба було написати п’єсу, щоб зрозуміти, що відбувається».

Режисер також має свою історію. «Основою для «Уроків толерантності» є те, що я колись був справжнім гомофобом. Не людиною, яка атакувала ЛГБТ+ людей, але яка їх боялася. Мене напружувала їхня присутність у цій реальності поруч зі мною. Коли я, молодий сільський хлопець, приїхав у столицю в кінці 80-х та вступив в університет Карпенка-Карого, то побачив, що є хлопці, яким подобаються хлопці, і дівчата, яким подобаються дівчата. Таке враження, ніби чорти з рогами почали ходити біля мене. Поступово, навчаючись із ними, живучи в гуртожитку чи працюючи, відкрив для себе, що вони такі самі люди, як я. Просто в них інші інтимні вподобання», – розповів Аркадій Непиталюк в інтерв’ю «Свідомі».

Фільм «Уроки толерантності» – не про ЛГБТ-спільноту, як може хтось вирішити лише з назви чи короткого синопсиса. Це стрічка про зміни, про те, що треба навчитись дослухатись до себе та до інших, стати толерантними до самих себе. Глядачі кінотеатрів залишали схвальні відгуки, тож настав час користувачам SWEET.TV скласти власну думку про це кіно.

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