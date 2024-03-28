«Люблю тебе ненавидіти» вже на SWEET.TV

Французький театральний критик Жорж Польті вважає, що існує 36 базових ситуацій, на яких побудовані всі драматичні твори. Письменник Крістофер Букер вважає, що їх 7. Тому не дивно, що деякі сучасні історії нам нагадують вже відомі твори. «Люблю тебе ненавидіти» — це весела інтерпретація шекспірівської комедії «Багато галасу з нічого». Австралія, сонячні пляжі, весілля, купа родичів, які бажають щастя «закоханим», що лише вдають з себе пару. Що з цього вийде — глядачі дізнаються після перегляду «Люблю тебе ненавидіти» онлайн на SWEET.TV.

Про що фільм «Люблю тебе ненавидіти»

Бі та Бен зустрілися випадково і провели разом незабутній день. Але перше спонтанне побачення закінчилося погано — і з того часу хлопець та дівчина воліють не бачитись. Однак у справу втрутилася доля: вони зустрічаються на весіллі своїх родичів. Щоб змусити колишню Бена ревнувати, а батьків Бі не підштовхувати її до примирення з екс-нареченим — хлопець та дівчина вирішили вдавати закоханих. Але простіше ж вирішити, ніж зробити.

«Люблю тебе ненавидіти»: трейлер фільму українською

Цікаві факти про фільм

Фільм заробив у 8,6 разів більше за бюджет. І став однією з найкасовіших екранізацій за творами «Шекспіра». На першому місці – «Король Лев», який натхненний історією «Гамлета».

Цитати з п'єси Шекспіра «Багато галасу з нічого» іноді з’являються на екрані та присутні у діалогах.

Головні герої мають імена, співзвучні з іменами героїв п'єси Шекспіра «Багато галасу з нічого». Повне ім'я Бі – Беатріс (це можна побачити на її сторінці в LinkedIn), а Бен – це скорочення від Бенедикт.

Магазин, де вони купили весільний торт, називається Dogberry's. Догберрі – ім'я констебля у п'єсі «Багато галасу з нічого».

Під час зйомок Сідні Свіні вкусив павук. Медичний персонал на знімальному майданчику записав інцидент як «Сідні Свіні (акторський відділ) укусив павук, тепер вона жінка-павук», не знаючи про її участь у фільмі «Мадам Веб» (2024).

Дермот Малруні, який грає батька Бі, відомий своїми ролями у романтичному кіно в 1990-х і на початку 2000-х років.

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