Документальний фільм «20 днів у Маріуполі»

«Я хотів би ніколи не робити цей фільм», – сказав на врученні режисер Мстислав Чернов. Це фільм про перші тижні облоги Маріуполя, про сотні тисяч українців, життя яких назавжди змінила Росія. Harper’s Bazaar написали, що «подивитися фільм Чернова – людський обов’язок кожного». Фільм «20 днів у Маріуполі» доступний онлайн на SWEET.TV.

Що варто знати про кінострічку

«20 днів у Маріуполі» створили члени команди Associated Press, які були останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони фільмували та робили фото подій, свідками яких стали. Фільм є найкасовішим документальним проектом: загальні збори в Україні становлять понад 2 млн гривень. Тепер можна подивитися «20 Днів у Маріуполі» онлайн.

«20 днів у Маріуполі» – режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Також до створення картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василиса Степаненко. За роботу в Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію – за екстрену фотозйомку та громадські заслуги як працівники американського медіа Associated Press.

Мстислав Чернов згадує, що коли вони їхали до Маріуполя у відрядження, то мали просто зняти кілька відео для новин. Однак, на початку подій лютого 2022 року вони зрозуміли, що є єдиною командою міжнародних журналістів у місті, тому вирішили залишитись.

«Вже 23 лютого було зрозуміло, що війна близько. Ми не знали, що вона почнеться завтра, але за різними шматочками інформації розуміли, що, найімовірніше, так буде, – розповів «Вікнам» Мстислав Чернов. – І питання було тільки в тому, де ми її зустрінемо. Ми ухвалили рішення зустріти її в Маріуполі всією командою, тому що це місто було стратегічною ціллю Росії протягом багатьох років. Інакше просто не могло бути – Росія у будь-якому разі атакувала б Маріуполь. І ми хотіли бути саме там, щоб все показати світу», – каже Чернов.

Команда працювала в екстрених умовах. Режисер розповів «Радіо Свобода», що команда не могла дозволити собі відсиджуватися у сховищах, навіть розуміючи, що завжди існувала ймовірність не повернутися зі знімання: «Насправді мене мотивували лікарі й поліцейські, які працювали попри все, волонтери, які продовжували допомагати людям і возити воду, військові, які захищали кожний метр, кожне вікно, кожний під’їзд. Тому ніхто з нашої команди не міг собі дозволити відсидітися».

Журналісти мали економити заряд, карти пам’яті були заповнені відео та фото. Їм вдавалося передавати короткі відео та фото в редакцію Associated Press з єдиної точки, де був сигнал, а звідти матеріали розліталися міжнародними ЗМІ. Усього їм вдалося передати 40 хвилин з 30-годинного матеріалу.

Василіса Степаненко в інтерв’ю «Суспільне Культура» згадувала: «…я зрозуміла, що журналістика може буквально рятувати життя людей. Тому що пізніше з’ясувалося, що саме наші фото та відео стали поворотним моментом у переговорах міжнародних партнерів та лідерів різних країн щодо відкриття коридору для виїзду людей з Маріуполя. Дізнатися це для мене було неймовірно важливо. Тисячі людей змогли виїхати та врятуватися завдяки цьому. Люди по всьому світу розуміли, що саме відбувається в Маріуполі».

Команді вдалося відзняти 30 годин відео. У фільм ввійшло лише 95 хвилин із задокументованого. Основний монтаж фільму тривав пів року, потім пів року був постпродакшн. Автори знову і знову переживали те, свідками чого вони були. Навіть не свідками – вони були всередині цих подій. Режисер зізнався, що під час монтажу вони плакали, бо з часом не стає легше, а навпаки.

Мстислав Чернов розповів так про вибір кадрів для фільму: «Ми вибирали найважливіші моменти, які дозволили б помістити глядача в центр подій, щоб глядач відчув, що це значить бути в облозі. Вибір кадрів залежав саме від цього – дати достатньо деталей і контексту. І відверто було дуже важко шукати баланс. Було стільки моментів, які хотілося показати, через що була довга і гаряча дискусія з редакторами й монтажером».

Маріупольці по-різному ставилися до журналістів. Дехто бачив в них надію, дехто просив: «Будь ласка, зніміть мене. Може, мене побачать родичі». Річ у тім, що люди перебували й в інформаційній облозі. І навіть якщо думка декого з маріупольців не збігалася з думкою творців, через фільм вони отримали змогу висловитися.

Після повернення з Маріуполя Мстислав Чернов та команда продовжували працювати: вони знімали Харків – «і це було страшне дежавю». Були на Донбасі, у Херсоні. Зараз важко уявити, яку інформацію мали б іноземні ЗМІ про події в місті Марії, якби ці журналісти не залишились, що було б з тими людьми, які б не виїхали з міста завдяки розголосу подій, що став можливий саме завдяки фото та відео команди. Адже їхня робота дала можливість світові побачити, що насправді відбувається.

Вперше картина побачила світ на «Санденсі» – одному з головних фестивалів незалежного кіно у США. Стрічка здобула Приз глядацьких симпатій.

Українська прем’єра відбулася на фестивалі Docudays UA, де «20 днів у Маріуполі» став Найкращим фільмом Національного конкурсу, а також володарем Призу глядацьких симпатій.

Кінокритики та глядачі сприйняли стрічку позитивно: на сайті Rotten Tomatoes фільм отримав 100% рейтинг та відзнаку «Сертифікована свіжість», яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями. Рейтинг на платформі IMDb – 8,6 з 10, на Metacritic – 83 бали зі 100 з позначкою Must See. З оцінкою 4,2 з 5 стрічка зайняла найвищу сходинку в рейтингу Letterboxd серед документальних фільмів 2023 року.

Los Angeles Times відзначили, що картина «приковує увагу», The Hollywood Reporter порівняли її з «ударом під дих», а Harper’s Bazaar написали, що «подивитися фільм Чернова – людський обов’язок кожного». Українське видання NV назвало стрічку «світлом проти пітьми в інформаційній битві», а «Лірум» зазначило, що це – «безумовно, журналістський подвиг».

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