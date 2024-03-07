«Офіс» – культовий ситком, який одразу після виходу став популярним завдяки оригінальному формату мок’юментарі та харизматичним акторам. Серіал отримав понад 50 нагород, серед яких – 5 «Еммі» та «Золотий глобус». Переглянути «Офіс» онлайн без реклами і доплат українською можна на SWEET.TV.

Серіал є і зараз надзвичайно популярним. Рейтинг IMDb – 9.0. І на момент написання статті серіал за популярністю випереджає «Доктора Хто», «Надприродне», «Дім дракона», «Корону», «Теорію великого вибуху» та інші гучні історії (за версією IMDb).

Про що серіал «Офіс»

Серіал розповідає про повсякденне життя працівників офісу регіонального представництва вигаданої компанії Dunder Mifflin Paper Company в місті Скрентон, штат Пенсильванія. Майкл Скотт, менеджер, прагне стати шанованим босом і завоювати любов підлеглих. Але обирає для цього дивні методи. Він часто опиняється в незручних або складних ситуаціях через свою неординарну поведінку.

Працівники офісу жартують один над одним, проводять вечірки, танцюють, зустрічаються та розходяться.

Цікаві факти про серіал «Офіс»

Сценаристи надихалися реальними історіями, які відбувалися в офісах.

Щоб зберегти стиль документального кіно, помилки знімальної групи навмисно залишали в епізодах, щоб надати серіалу «реалістичності».

Серіал став адаптацією британського «Офісу». Стів Карелл переглянув лише кілька хвилин британської версії і більше її не дивився, оскільки не хотів наслідувати гру Рікі Джервейса. А ось Джон Кразінські та Рейн Вілсон стали шанувальниками оригінальної історії.

Керол Стіллс, в яку був закоханий Майкл, зіграла справжня дружина Стіва Карелла, Ненсі Карелл.

Стів Карелл, який зіграв Майкла Скотта, заробляв $87 тис. за епізод протягом першого і другого сезонів. З третього він почав отримувати $175 тис., а з сьомого — $297 тис.

Джон Кразінські, який виконав роль Джима Гелперта, та Дженна Фішер, вона ж Пем Бізлі, під час зйомок першого сезону заробляли по $20 тис. за один епізод. А з четвертого сезону їхній гонорар виріс до $100 тис. за серію.

Рейн Вілсон у мемуарах The Bassoon King згадує фізіологічну особливість Стіва Карелла — надто активні потові залози (гіпергідроз). Щоб це не відображалося на одязі, температуру на знімальному майданчику потрібно було підтримувати на рівні 18°С (64 °F). А щоб актори не змерзли, в них були обігрівачі.

В «Офісі» також можна побачити таких акторів, як Рашиду Джонс, Джессіку Альбу, Ідріса Ельбу.

Під час зйомок актори часто імпровізували. А також продовжували «грати» свої ролі поза кадром.

«Офіс» – це серіальна класика, яка досі популярна, модна та надихає. Яка піднімає настрій своїм гумором та неймовірним сатиричним поглядом на роботу в офісі. Вмикайте серіал «Офіс» онлайн на телевізорі, смартфоні, комп’ютері та планшеті всюди з інтернетом.

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