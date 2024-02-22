«Старий» вже доступний на SWEET.TV

Цікавий сюжет, трилер-детектив і Джефф Бріджес – відомий американський актор, який виконав головну роль. Усе це поєднав у собі серіал «Старий», що вже доступний онлайн українською і без реклами на SWEET.TV.

«Старий» став найпопулярнішим серіалом у прайм-тайм, прем’єра якого відбулася на телебаченні з 2020 року. Гарні відгуки, рейтинги та дві номінації на премію «Еммі» говорять про те, що серіал влучив у самісіньке серце глядачів. Тому незабаром на нас чекає і другий сезон – він має вийти наприкінці цього року.

Про що серіал «Старий»

Ден Чейз – колишній оперативник ЦРУ та ветеран Афганістану, живе у глушині майже 30 років. Але одного разу до його будівлі вдирається незнайомець. Ден розуміє, що на нього відкрили полювання. Керівники відомств та багато інших зловмисників, пов’язаних із його минулим – усім їм він має протистояти. Але чи вистачить сил у старого?

Цікаві факти про серіал

Джефф Бріджес, володар «Оскара» та «Золотого глобуса», спочатку мав сумніви щодо серіалу. Найголовніше його побоювання було пов’язано з тим, що зйомки будуть не схожі на традиційні. Але все вийшло на найвищому рівні.

Джеффу Бріджесу на момент виходу першого сезону виповнилося 72 роки. Але він дуже вправний у кадрі. По-перше, актор вже певний час практикує 8-точкову планку. По-друге, колись він служив помічником капітана в Береговій охороні США, тож у фільмі він демонструє свої навички керування човном. І ще раз доводить, що не варто недооцінювати міць та мудрість старих шпигунів та шанованих акторів.

У створенні серіалу взяли участь колишній офіцер ЦРУ, експерт з питань Афганістану, колишній генеральний суддя, а також американський новеліст Томас Перрі, за твором якого і було знято «Старого».

Режисером перших двох епізодів став Джон Воттс – режисер трилогії про Людину-павука у всесвіті Marvel. Тож на нас чекає екшн з першої серії.

Гра Джеффа Бріджеса та Джона Літгоу дуже сподобалася глядачам. Але є у фільмі актори, які часом перебирали на себе всю увагу – це собаки. Глядачі навіть зазначили, що вони роблять героя Бріджеса чимось схожим на Джона Віка.

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Новинки, що підкорили глядачів. «Ведмідь», «Убивства в одній будівлі», «Початкова школа Ебботта» є одними з найпопулярніших серіалів Америки, які отримали визнання не лише критиків, а й глядачів. Окремо варто виділити «Ведмедя» – серіал став тріумфатором «Еммі», забравши нагороди в усіх категоріях, в яких був номінований, зокрема «Найкращий комедійний серіал».

Улюблені детективні серіали всіх часів. «Касл», «Мислити як злочинець», «Кістки», «24», «Декстер» тощо – ці історії захоплюють від першого епізоду і до кінця. Вони сподобаються тим, хто полюбляє кримінальні загадки.

Комедійні серіали нон-стоп. «Офіс», «Клініка», «Як я зустрів вашу маму», «Студія 30» та інша перевірена часом класика, яка і зараз кладе на лопатки нові серіали у рейтингах популярності. З такими історіями гарний настрій гарантований.

Фантастика 24/7. «Цілком таємно», «Футурама», «Легіон», «Ходячі мерці», «Розробники», «Загублені» тощо – історії, від яких не хочеться відриватися.

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