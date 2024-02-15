На SWEET.TV відбулась феєрична прем’єра фільму «Вонка»
«Вонка» – мюзикл, який зібрав найбільшу касу на різдвяний тиждень
Тепер музичний фентезійний фільм «Вонка» доступний глядачам SWEET.TV онлайн українською. Вмикати стрічку можна на телевізорі, смартфоні, комп’ютері. А, завантаживши у додатку, фільм можна переглянути без інтернету.
Сюжет фільму «Вонка»
Віллі Вонка приїжджає до великого міста з мрією відкрити магазин із найсмачнішим шоколадом у світі. Але у конкурентів інші плани: вони залучають усю свою міць та зв’язки у корумпованій поліції, щоб зірвати задум хлопця.
На додачу до цих неприємностей Вонка отримує нову халепу. Через те, що він не звернув уваги на дрібний шрифт в угоді за послуги готелю, має понад 20 років відпрацьовувати величезний борг у пральні. Тут він знайомиться з дівчинкою, на ім’я Нудля. Вони разом розробляють план, як позбутися боргу та відкрити омріяний магазин.
Цікаві факти про фільм
- Вперше Вонка, герой роману Роальда Дала, з'явився на екрані 1971 року. Його образ втілив комік Джин Вайлдер.
- Письменник помер у 1990 році, а за 15 років вийшов фільм Тіма Бертона з Джонні Деппом.
- 2017 року світ побачив анімаційний фільм «Том і Джеррі: Віллі Вонка і шоколадна фабрика».
- Розробка нового фільму «Вонка» розпочалася у жовтні 2016 року: студія Warner Bros. Pictures оголосила, що фільм стане історією становлення Вонки. Режисером призначили Пола Кінга, відомого за фільмами про ведмедика Паддінгтона.
- «Вонка» — один із перших фільмів Голлівуду, прем’єра якого відбулася після страйку.
- За роль Вонки Тімоті Шаламе було номіновано на «Золотий глобус».
- Режисер Пол Кінг зізнався, що під час зйомок набрав понад 20 кілограмів. Адже Вонка дійсно майстер у вигадуванні нових смаколиків. Серед його винаходів: різнобарвні драже, щоб плювати усіма кольорами веселки, карамельні пломби, невидимі шоколадки для перекусу на уроці, солодкі шпалери для дитячої кімнати, жуйка, що не втрачає смаку, морозиво, яке не тане навіть у спеку, тощо.
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