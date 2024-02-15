«Вонка» вже на SWEET.TV

Тепер музичний фентезійний фільм «Вонка» доступний глядачам SWEET.TV онлайн українською. Вмикати стрічку можна на телевізорі, смартфоні, комп’ютері. А, завантаживши у додатку, фільм можна переглянути без інтернету.

Сюжет фільму «Вонка»

Віллі Вонка приїжджає до великого міста з мрією відкрити магазин із найсмачнішим шоколадом у світі. Але у конкурентів інші плани: вони залучають усю свою міць та зв’язки у корумпованій поліції, щоб зірвати задум хлопця.

На додачу до цих неприємностей Вонка отримує нову халепу. Через те, що він не звернув уваги на дрібний шрифт в угоді за послуги готелю, має понад 20 років відпрацьовувати величезний борг у пральні. Тут він знайомиться з дівчинкою, на ім’я Нудля. Вони разом розробляють план, як позбутися боргу та відкрити омріяний магазин.

Цікаві факти про фільм

Вперше Вонка, герой роману Роальда Дала, з'явився на екрані 1971 року. Його образ втілив комік Джин Вайлдер.

Письменник помер у 1990 році, а за 15 років вийшов фільм Тіма Бертона з Джонні Деппом.

2017 року світ побачив анімаційний фільм «Том і Джеррі: Віллі Вонка і шоколадна фабрика».

Розробка нового фільму «Вонка» розпочалася у жовтні 2016 року: студія Warner Bros. Pictures оголосила, що фільм стане історією становлення Вонки. Режисером призначили Пола Кінга, відомого за фільмами про ведмедика Паддінгтона.

«‎Вонка» — один із перших фільмів Голлівуду, прем’єра якого відбулася після страйку.

За роль Вонки Тімоті Шаламе було номіновано на «Золотий глобус».

Режисер Пол Кінг зізнався, що під час зйомок набрав понад 20 кілограмів. Адже Вонка дійсно майстер у вигадуванні нових смаколиків. Серед його винаходів: різнобарвні драже, щоб плювати усіма кольорами веселки, карамельні пломби, невидимі шоколадки для перекусу на уроці, солодкі шпалери для дитячої кімнати, жуйка, що не втрачає смаку, морозиво, яке не тане навіть у спеку, тощо.

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