Де дивитись «Аквамен і загублене королівство» онлайн

«Аквамен 2» – 15-й та останній фільм у розширеному всесвіті DC. Старі герої йдуть, відкриваючи шлях новим. Тож цей фільм має бути епічним завершенням DC-епохи, яка подарувала багато яскравих героїв, стрічок та емоцій. Переглянути «Аквамен і загублене королівство» можна онлайн і офлайн українською на SWEET.TV.

Про що фільм «Аквамен і загублене королівство»

Цей фільм поєднав в собі минуле та сучасність:

від минулого – «Планета вампірів» (1965), який, за словами режисера Джеймса Вана, вплинув на сюжет. Як і «єврожахи старої школи».

від сучасного – новітня технологія для зйомок під водою, коли за допомогою 100 камер знімали сцени, а потім накладали їх на 3D-версії акторів.

Не зумівши перемогти Аквамена, Чорна Манта прагне помститися за батька. Цього разу його злість підсилена магічною дією міфічного Чорного Тризуба, який вивільняє давню силу. Щоб подолати його, Аквамен звертається по допомогу до свого ув'язненого брата Орма, колишнього короля Атлантиди. Чи зуміють вони порозумітися, щоб врятувати сім'ю Аквамена, Атлантиду та світ? Глядачі побачать в «Аквамен 2» онлайн, або завантаживши цей фільм у додатку SWEET.TV.

Про акторів

Джейсон Момоа був першим, хто представив історію для сиквела. І став шостим актором, який створив ідею для фільму про супергероя і знявся в ньому. До цього були: Крістофер Рів («Супермен 4»), Пол Радд («Людина-мураха» та «Людина-мураха 2»), Раян Рейнольдс («Дедпул 2»), Том Гарді («Веном 2»), Тайка Вайтіті (Тор 4).

За інформацією ЗМІ, Момоа отримав $15 млн.

Свого часу Джейсон Момоа був здивований, що його взяли на роль Аквамена, тому що персонаж у коміксах — білявий чоловік, який більше схожий на Патріка Вілсона. Але Зак Снайдер хотів бачити у фільмі людей інших рас, і для нього Момоа був єдиним вибором на роль Аквамена.

Перша поява цього актора у ролі Аквамена відбулася у 2016 році у фільмі «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості», потім була «Ліга справедливості» у 2017 році. А у 2018-у він отримав власний фільм.

При цьому «Аквамен 2» став першим фільмом-продовженням у кар’єрі Ніколь Кідман. До цього вона не з’являлася в декількох стрічках однієї серії.

Кажуть, що Ніколь Кідман одразу погодилася на роль Атланни, коли сценарист і режисер Джеймс Ван сказав, що вона може носити «перламутр і бути воїнкою-русалкою». Її вбрання створено на основі гідрокостюмів. Для акторки це друга поява у фільмі за коміксами DC: перший фільм — «Бетмен назавжди». Їх могло бути і більше — Кідман відмовилася від ролі Жінки-кішки (2004) і королеви Іпполіти («Диво-жінка»).

Ніколь Кідман та Джеймс Ван, сценарист та режисер «Аквамена 2», мали працювати разом над ремейком «Останнього видовища» (2006), але фільм було скасовано. Кідман давно підтримує кар’єру Вана і публічно захоплюється його фільмами, зокрема «Закляттям» (2013), називаючи його «новим майстром жахів».

У фільмі можна почути голос Мартіна Шорта, видатного коміка, однією з останніх робіт якого є серіал «Убивства в одному будинку». Про участь актора у проєкті не було згадки аж до виходу стрічки на екрани. Він озвучив Kingfish, лідера піратів, до якого Аквамен звертається по допомогу. Критики і глядачі високо оцінили «гру» Шорта, який майстерно через голос передав панічний стан, в якому перебуває його герой.

У фільмі мав також з’явитися Бетмен. Колишній президент DC Films Уолтер Гамада хотів, щоб «Бетмен» у виконанні Майкла Кітона був, як Нік Ф’юрі з Marvel, який з’являється в епізодичних ролях у кіновсесвіті. Однак перезйомки змінили графік — камео Кітона перезняли з Беном Аффлеком. Але і ці кадри не увійшли до фінальної версії.

Цікава історія і у Топо. Джеймс Ван планував для нього одну з визначальних ролей у першому фільмі, але зрештою Топо отримав невеличке камео. Але у другому фільмі, зважаючи на любов глядачів до нього, його роль була розширена.

Про майбутнє

Щодо майбутнього героя – поки остаточної інформації немає. Напередодні виходу «Загубленого королівства» Момоа сказав, що це може бути його остання поява в ролі Аквамена. Хоча і додав: якщо фільм буде добре сприйнятий глядачами, продовження буде можливим, але він не відчуває, що «виглядає надто добре» для повернення до ролі. У той час продюсер Пітер Сафран наголосив, що Момоа «завжди матиме дім у DC» і що «ми побачимо, що з ним станеться після» цього фільму.

2024-й стане роком певного перепочинку для DC і Marvel. Протягом кількох останніх років вони активно виробляли супергеройське кіно. Але наразі обидві компанії вирішили, що треба трішки перепочити з нескінченними кінотеатральними релізами. Тому у 2024 році Marvel планує презентувати лише «Дедпула 3», а DC – «Джокера».

Про касові збори

Якщо брати умовний двобій кіностудій Marvel та DC, 2023-й був кращим для Marvel, адже «Вартові» зібрали у прокаті понад $845 млн, а Людина-мураха принесла більш ніж $476 млн. Шазам зміг заробити $134+ млн, а Флеш — $271+ млн. Але «Аквамен» став реваншем, тому що наразі за касовими зборами він обходить «Марвелів»: $412+ млн проти $206 млн.

Одним із головних суперників Аквамена за прихильність глядачів був фільм «Вонка» з Тімоті Шаламе, з яким Джейсон Момоа грав у фільмі «Дюна. Частина перша». Він втілив на екрані зброяра Дому Атрідів, вчителя фехтування.

Про Ембер Герд

Особлива історія пов’язана з Ембер Герд, яка повернулася до ролі Мери. У 2020 році, коли акторка підтвердила свою участь у проекті, незважаючи на судовий позов зі сторони Деппа, петиція шанувальників про її звільнення набрала 1,5 млн підписів (на травень 2022 під цією петицією підписалися понад 4 млн). Зважаючи на те, що Джонні Депп втратив через скандал з екс-дружиною роль у «Фантастичних звірах», прихильники сподівалися на таку ж реакцію і для Герд. Але натомість творці фільму заявили, що не розглядали можливість фільму без Герд і не будуть реагувати на петиції.

Однак акторка потім розповідала, що питання її усунення дійсно розглядалося, її не хотіли включати до фільму, і довелося боротися за роль. Також ходили чутки, що на це вплинув її колишній бойфренд Ілон Маск, який через адвоката направив гнівний лист Warner Bros.

Згодом Волтер Гамада підтвердив, що дійсно точилися розмови про це, але причина була у відсутності хімії між нею та Момоа. Згодом він зазначив, що другий фільм завжди розглядався, як фільм про бро-стосунки, а не про романтику між Мерою та Акваменом.

Герд звинувачувала Момоа в тому, що він був постійно п’яний на зйомках та дратував її, одягавшись як Джонні Депп. Згодом прес-служба DC заперечила слова Герд, зазначивши, що актор увесь час поводився професійно на знімальному майданчику.

Зрештою акторка отримала десь 20 хвилин екранного часу.

ТОП-5 фактів про кінозал SWEET.TV

№1. Прем’єри з кінотеатру до глядачів SWEET.TV. Щомісяця колекція поповнюється новими стрічками ― прем’єрами та фільмами, які стали доступні для цифрового релізу.

№2. Прем’єри онлайн і офлайн. Новинки кіно та улюблені стрічки, а також мультфільми можна завантажити у додатку SWEET.TV і дивитися без інтернету чи коли вимикають світло.

№3. Кіно, мультфільми, серіали без реклами. В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є всі умови для комфортного перегляду контенту.

№4. Кіно у підписці SWEET.TV. У підписку входить телебачення, фільми, серіали, мультики і мультсеріали, а також освітній контент. Тобто безліч фільмів можна дивитися без доплат.

№5. Тестова підписка без зобов’язань. Кожен новий глядач може підключити безкоштовний тиждень SWEET.TV і насолоджуватися контентом, що входить до найбільшої підписки — 300+ каналів, кіно, серіали тощо.

Вмикати прем’єри на SWEET.TV українською можна в Full HD. До того ж значно комфортніше дивитись телебачення і кіно в 100% українському сервісі, який ніколи не працював на території Росії.