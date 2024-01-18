Супергеройська прем'єра: фільм «Марвели» вже доступний онлайн на SWEET.TV
Кінострічка дебютувала у домашньому прокаті з 46,1 мільйонами доларів, очоливши бокс-офіс вихідних
Історія об’єднує трьох хоробрих жінок, які рятують всесвіт. Їх очікує справді багато пригод на шляху.
Тож не слід зволікати, адже подивитися «Марвели» можна онлайн українською і без реклами. До слова, у національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є повна колекція фільмів Marvel.
Сюжет кінострічки
Дар-Бенн, нова правителька крі, прагне відновити свій світ. І хоче вона зробити це за допомогою легендарних Квантових браслетів. Використавши один з них, вона відкриває портал. Капітан Марвел та Моніка Рамбо, досліджуючи портал, міняються місцями. У вир подій потрапляє і Камала Хан, яка теж володіє Квантовим браслетом.
Тим часом Дар-Бенн починає знищувати планети, щоб відродити свою. Капітан Марвел, Міс Марвел та Моніка мають навчитися взаємодіяти за нових обставин та зупинити винищення світів. У цьому їм допомагають Ф’юрі та Гуся. Проте, чи зможуть вони це зробити, і чи усі виживуть у битві?
Цікаві факти про фільм
- Історія про «перемикання» сил – це данина поваги оригінальній серії коміксів Marvel про Капітана Марвел 60-х та 70-х років.
- Перший Капітан Марвел, точніше Мар-Велл (Mar-Vell), дебютував у Marvel Super-Heroes № 12 (грудень 1967). Він був створений Джином Коланом і Стеном Лі.
- Це 33-й фільм у кінематографічному всесвіті Marvel і 15-й проєкт Семюела Л. Джексона.
- Гусю, флеркена, схожого на кота, грають котики Немо і Танго.
- Брі Ларсон має алергію на котів, тому її сцени за участю Гусі були зняті за допомогою маріонеток або із використанням візуальних ефектів.
- Щоб підготуватися до ролі Капітана Марвел, Брі Ларсон відвідала базу ВПС Нелліс і зустрілася з військовослужбовцями.
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