"Марвели" можна переглянути на SWEET.TV

Історія об’єднує трьох хоробрих жінок, які рятують всесвіт. Їх очікує справді багато пригод на шляху.

Тож не слід зволікати, адже подивитися «Марвели» можна онлайн українською і без реклами. До слова, у національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є повна колекція фільмів Marvel.

Сюжет кінострічки

Дар-Бенн, нова правителька крі, прагне відновити свій світ. І хоче вона зробити це за допомогою легендарних Квантових браслетів. Використавши один з них, вона відкриває портал. Капітан Марвел та Моніка Рамбо, досліджуючи портал, міняються місцями. У вир подій потрапляє і Камала Хан, яка теж володіє Квантовим браслетом.

Тим часом Дар-Бенн починає знищувати планети, щоб відродити свою. Капітан Марвел, Міс Марвел та Моніка мають навчитися взаємодіяти за нових обставин та зупинити винищення світів. У цьому їм допомагають Ф’юрі та Гуся. Проте, чи зможуть вони це зробити, і чи усі виживуть у битві?

Цікаві факти про фільм

Історія про «перемикання» сил – це данина поваги оригінальній серії коміксів Marvel про Капітана Марвел 60-х та 70-х років.

Перший Капітан Марвел, точніше Мар-Велл (Mar-Vell), дебютував у Marvel Super-Heroes № 12 (грудень 1967). Він був створений Джином Коланом і Стеном Лі.

Це 33-й фільм у кінематографічному всесвіті Marvel і 15-й проєкт Семюела Л. Джексона.

Гусю, флеркена, схожого на кота, грають котики Немо і Танго.

Брі Ларсон має алергію на котів, тому її сцени за участю Гусі були зняті за допомогою маріонеток або із використанням візуальних ефектів.

Щоб підготуватися до ролі Капітана Марвел, Брі Ларсон відвідала базу ВПС Нелліс і зустрілася з військовослужбовцями.

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