Ексклюзивна прем’єра на SWEET.TV

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV завдяки ексклюзивному контракту з компанією FILM.UA Distribution продовжує відкривати своїм глядачам ексклюзивний доступ до українських стрічок, що вразили світ. «Мавка», «Довбуш», «Велика прогулянка», другий сезон «Хоробрих Зайців». І зараз відбулась ексклюзивна прем’єра пострадянського іронічного детективу Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада».

Це атмосферне українське авторське кіно сколихнуло Європу та світ. Стрічка вийшла за межі просто кінематографа та стала справжнім явищем і отримала статус одного з найунікальніших фільмів в історії України.

Про що фільм «Ля Палісіада»

Україна, 1996 рік. Двоє друзів, судовий психіатр та слідчий, розслідують заплутане вбивство свого колеги. І вони дуже поспішають, адже через 5 місяців вступить у дію мораторій. Тому головні герої якомога швидше хочуть закрити цю справу, використовуючи для цього найпоширеніші прийоми пострадянського слідства. До того ж двох чоловіків поєднує не лише дружба, але й кохання до вдови, що додає інтриги історії.

Ідея у Філіпа Сотниченка виникла, коли він натрапив на інформацію, що таке покарання існувало в незалежній Україні до 1996 року.

Стрічка, за словами самого режисера, не претендує на історичну достовірність. Це фільм-стилізація, яка наповнена духом того часу і перенесе глядачів у буремні 90-ті. Базари на коліях, дефіцит у магазинах, спортивні костюми, квадратні хутряні шапки – таким був перехідний період від СРСР до незалежності. І творцям вдалося вловити той «пострадянський вайб».

Особливості зйомки «Ля Палісіади»

Щоб створити реалістичну картинку і занурити глядача в атмосферу минулого, автори зняли кіно у форматі DvCam, що був створений у 1995 році. Для цього оператор-постановник використовував касетну камеру і йому знадобилося понад 50 відеокасет.

Ще цікавим є формат стрічки. Це наче фільм у фільмі. Особливе місце у ньому посідають так звані слідчі експерименти. Це та унікальна атмосфера документалізму, яка робить цю стрічку особливою для глядачів, які стають учасниками цих експериментів.

Нагороди та визнання

Світова прем’єра «Ля Палісіади» відбулася на 52 International Film Festival Rotterdam. Фільм отримав нагороду від Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI). Також він став найкращим повнометражним фільмом на різних фестивалях: 28 Vilnius International Film Festival «Kino Pavasaris» (Литва), на Ukraina Festiwal Filmowy (Польща) та за версією Національної премії кінокритиків «Кіноколо». Філіп Сотниченко отримав «серце Сараєво» за найкращу режисерську роботу на Міжнародному кінофестивалі в Сараєво (Боснія та Герцоговина), а на Ukraina Festiwal Filmowy у Варшаві Володимир Усик виборов відзнаку за операторську роботу.

Про акторів фільму

Актори на головну роль були обрані майже одразу – це Андрій Журба, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур. А потім розпочався цікавий пошук типажів — кастинг-менеджер Сергій Горний ходив в Ужгороді по різних закладах, ринках, навіть їздив до інших міст, щоб зібрати каст, який органічно буде виглядати у кадрі. Зрештою у стрічці також знялись Навруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський, Олександр Мавріц.

Цікаві факти

Фільм створив новий жанр у кінематографі: суміш кримінальної драми, реалізму, напівдокументалістики, сатири, нуару та детективу. Робота над ним тривала 5 років, з 2018 року.

Щоб детально передати дух епохи, художник з костюмів шукав одяг всюди: в домашніх гардеробах членів знімальної групи, секонд-хендах та навіть в музеї МВС та у колишніх міліціонерів.

На творче бачення режисера фільму вплинули стрічки «Приховане» Міхаеля Ганеке, «Поліцейський, прикметник» Корнеліу Порумбою та фільми Кіри Муратової.

Знімальна група вивчала старі відеозаписи та фотографії, оперативні відео міліції, щоб якомога правдивіше передати атмосферу слідчих експериментів та судової психіатричної експертизи.

Основну частину фільму відзняли в Ужгороді. Серед локацій – теплохід «Богдан Хмельницький», ринок на коліях у Виноградові. Одну сцену зняли в Одесі, деякі інтер’єри – у Києві, а сцени у в’язниці – у Бучанській виправній колонії, де для знімання відтворили текстуру стін, щоб передати атмосферу 90-х.

У кадрі з’являється не лише одяг тих часів та машини. Глядачі можуть побачити на екрані кадри старих трансляцій, зокрема футбольного матчу.

В одній зі сцен стрічки звучить фраза з радіо, в якій йдеться про те, що Росія не покине Севастополь. Це реальний запис українських новин 1996 року. Ведучий цитує слова тодішнього мера Москви Лужкова, який ще в ті роки розповсюджував наративи російської пропаганди.

Що ж таке Ля Палісада

В інтерв’ю Mind Філіп Сотниченко дав таке визначення: «Це філологічний термін, де друга частина речення окреслює зміст першої і викликає абсурдний комічний ефект. Взагалі цей термін з'явився через маршала, якого звали Жак де ла Паліс. Він помер, а його солдати вигадали пісню про нього. Це була чудова співанка, щоб підбадьорити себе. І там були такі слова: «Якби він був живий, наш маршал, то йому б заздрили». Така дивна штука. Термін «ля палісіада» був навіть колись модним серед літераторів».

Отже, «Ля Палісіада» точно варто переглянути кожному. А зробити це зручно на SWEET.TV, де зібрана одна з найкращих колекцій українських фільмів, і «Ля Палісіада» зайняла в ній особливе місце.