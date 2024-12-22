В оригінальному серіалі зіграла Анджела Ленсбері

Актриса Джеймі Лі Кертіс («Все скрізь і водночас») може зіграти головну роль у новій версії детективного серіалу «Вона написала вбивство» (Murder, She Wrote). Про це повідомляє Variety.

Джеймі Лі Кертіс, найімовірніше, отримає роль Джессіки Флетчер, авторки детективних романів, яка має здатність розкривати реальні вбивства.

Джеймі Лі Кертіс (фото Oscar.com)

Сценарій фільму написали Лорен Шукер Блум та Ребекка Анджело. Обидві раніше працювали над шоу «Помаранчевий – хіт сезону», «Погані гроші» тощо. Режисерське крісло займе Крейг Гіллеспі («Круелла»).

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Нагадаємо, оригінальний серіал з Анджелою Ленсбері вийшов на телеканалі CBS у 1984 році та витримав 12 сезонів. Головна героїня, вчителька з невеликого портового міста Кебот-Коув у штаті Мен Джессіка Флетчер, залишившись сама після смерті чоловіка, присвячує себе написанню детективних романів. Вона починає багато подорожувати, навідує друзів, збирає матеріали для нових книг, а також розкриває вбивства, які її просто переслідують.