Кіностудія Warner Bros. Pictures Animation зніме новий повнометражний мультфільм за мультсеріалом «Том і Джеррі». Знамениті кіт та мишеня з'явиться на великих екранах у фільмі сценарієм, написаним голлівудськими зірками, повідомляє Deadline.

Наразі подробиці сюжету стрічки не розголошують. Так само невідомою залишається дата виходу. Проте уже відомо, що сценарій до мультфільму напишуть актори Рашида Джонс («Парки та зони відпочинку»), Майкл Говер («Супермен») та Вілл Маккормак («Ельф»).

У новій версії мультфільму Том і Джеррі переживатумуть нові пригоди.

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Нагадаємо, серіал вийшов на екрани у 1940 році. Кіт та мишеня стали культовими персонажами не лише серед дітей, але й серед дорослих. Попри те, що серіал критикували за жорстоке поводження кота з мишеням, він став популярним серед багатьох поколінь та отримав сім «Оскар» у категорії найкращих короткометражних анімаційних фільмів.

Том та Джеррі вже з'являлися на великих екранах у повнометражних фільмах. Зокрема, у 2021 році вийшла комедійна анімаційна стрічка.