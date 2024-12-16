Продовження мюзиклу «Wicked: Чародійка» вийде у 2025 році. У кінотеатрах картина з’явиться 20 листопада 2025 року.

З самого початку було відомо, що хітовий бродвейський мюзикл, який є приквелом «Чарівника країни Оз», буде розділено на два фільми. Цього разу другу частину не потрібно дуже довго чекати, адже дві стрічки знімали одночасно.

Фентезійний мюзикл «Wicked: Чародійка» розповідає про пригоди Ельфаби та Ґлінди, двох дуже різних за характером чародійок, які разом навчаються в університеті Шіз. Їхні ролі виконують Синтія Еріво та Аріана Ґранде, які обидві вже отримали за свою гру по номінації на премію «Золотий глобус», сама стрічка претендує на звання найкращої комедії чи мюзиклу року.

Режисером обох частин екранізації є Джон М. Чу, відомий завдяки комедії «Шалені багатії» та мюзиклу «На висотах Нью-Йорка».

Фільм «Wicked: Чародійка» став одним з найкасовіших фільмів 2024 року, заробивши у світовому прокаті понад 472 млн доларів. Він також увійшов до 10 найкращих фільмів 2024 року за версією Американського кіноінституту.

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Прокат першої частини триває. Події розгортаються у країні Оз. Зеленошкіра дівчина Ельфаба (Синтія Еріво) вступає на навчання до університету Шиз. Її сусідкою по кімнаті стає тендітна Глінда (Аріана Ґранде). Різні за вдачею дівчата швидко знаходять спільну мову. На їхню дружбу чекають випробування, тож характер кожної проявиться повною мірою.