Цього тижня на українські екрани вийшли фільми, що можуть покращити настрій. Це – українська комедія, події якої максимально знайомі кожному, ще одна різдвяна історія з Ентоні Гопкінсом та баойпік про геніального французького шансоньє. Розповідаємо докладніше.

«Збори ОСББ»

Режисер Мітя Шмурак, у ролях Євген Янович, Михайло Лебіга, Антоніна Хижняк, Ольга Сумська, Олександр Рудинський, Ніна Набока, Віктор Жданов

В чатах багатоквартирних будинків про що тільки не пишуть. Але в рази жвавіша дискусія точиться, коли сусіди збираються разом. Цього разу на зборах ОСББ вирішили обговорити придбання генератора. Комусь важливо, щоб в квартирі було світло, комусь аби працював ліфт – пріоритети у всіх різні. Розмова триває не першу годину, а спільної думки так і не дійшли. Зрозуміло тільки, що врахувати інтереси кожного не вдасться.

Для блогера Михайла Лебіги це дебют на великому екрані. Роль дісталась також його псу Майклу. Вперше разом на екрані з’явилось подружжя Олександра та Марії Рудинських.

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«Мати Христа»

Mary, режисер Ді Джей Карузо, у ролях Ентоні Гопкінс, Ноа Коен, Ідо Тако, Хілла Відор, Стефані Нур, Гудмундур Торвальдссон, на головному фото

Літня бездітна пара довго молила Бога про появу дитини. Зрештою, у них народилася донька Марія (Ноа Коен). Як і обіцяли, батьки віддали дівчинку на служіння у храм, де вона зростала та навчалася. Звістка від ангела Гавриїла (Дадлі О'Шонессі) спантеличила юну Марію – вона має народити Сина Божого. Цар Ірод (Ентоні Гопкінс) теж дізнався про те, що невдовзі має народитися Месія. Він наказав убити всіх новонароджених хлопчиків. Від римських легіонерів, які виконували цей наказ, Марії разом з чоловіком Йосипом (Ідо Тако) довелося тікати до Єгипту.

Сценарій, написаний Тімоті Майклом Хайєсом, переписувався через внесення правок 74 рази. Консультантами при написанні були історики, а також християнські, юдейські та мусульманські релігійні лідери та вчені. Більшість акторів на провідні ролі обирали серед ізраїльтян. Знімальний процес проходив у Марокко на початку 2024 року.

«Месьє Азнавур»

Monsieur Aznavour, режисер Мехді Ідір, Ґран Кор Маляд, у ролях Тагар Рахім, Віктор Мотеле, Тіффані Гофстеттер

Він народився в Парижі в родині вірменських емігрантів. Батьки назвали його Шахнур, однак акушерка, не зумівши правильно написати ім’я, записала у документах Шарль. Під цим іменем Азнавур став відомим на весь світ. Вже в 9-річному віці виходив на сцену, де разом із сестрою співав та танцював. Коли хлопцю було 22 роки, його взяла під свою опіку Едіт Піаф. Він написав понад тисячу пісень, деякі виконував сам. Співав на восьми різних мовах. Записи його творів було продано загальним тиражем понад сто мільйонів екземплярів.

Біографічний фільм «Месьє Азнавур» зняли Мехді Ідір та Гран Кор Маляд. Вибір тих, хто працюватиме над його життєписом Азнавур зробив сам, незадовго до своєї смерті у 2018 році. Допомагали збирати інформацію сини композитора. Обраний на головну роль Тагар Рахім («Пророк», «Мавританець», «Наполеон») провів сотні годин прослуховуючи записи Шарля Азнавура та наслідуючи його міміку й рухи. Окрему увагу приділили грі на фортепіано.