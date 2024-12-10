У ролі Вільгельма Телля – Клас Банг

Вийшов український трейлер історичного фільму «Вільгельм Телль» Ніка Гемма. Події фільму розгортаються у 14-му столітті. Європейські держави запекло змагаються за панування. Амбітні австрійці, жадаючи більше землі та влади, вторгаються до Швейцарії. Країна потребує захисника й один герой відповідає на цей виклик. Легенда про Вільгельма Телля відома всім, але чи знаєте ви правду?

У ролі Вільгельма Телля – Клас Банг («Квадрат»). У фільмі знімались Гольшифте Фарахані («Евакуація», «Пірати Карибського моря: Помста Салазара»), Джонатан Прайс (серіал «Корона»), Бен Кінґслі («Список Шиндлера»), Джона Гавер-Кінґ («Русалонька»), Коннор Свінделлс («Барбі»), Рейф Сполл («Люди в чорному: Інтернешнл»), Емілі Бічем («Круелла»), Амар Чадха-Пател (серіал «Декамерон») та інші.

Вільгельм Телль — легендарний національний герой Швейцарії, уродженець кантону Урі, який жив наприкінці XIII — на початку XIV століття, майстерний лучник, борець за незалежність своєї країни від Австрійського герцогства та Священної Римської імперії. Його тривалий час вважали історичною особою. Зараз історичність особи Телля заперечують, хоча легенда продовжує існувати.

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Фільм стартує у прокаті 9 січня 2025 року. Картину адаптовано для осіб з порушенням зору або слуху.