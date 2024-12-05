У прокат фільм вийде 6 лютого

Вийшов український трейлер пригодницької драми «Сент-Екзюпері» (Saint-Exupéry), яка розповість про автора культових книжок «Маленький принц» та «Планета людей».

Події фільму відбуваються у 1930 році в Аргентині. У цей період Сент-Екзюпері був пілотом французької авіапошти. Разом із колегою Анрі Гійоме вони задумали прокладати коротший повітряний маршрут через гори. Однак розвідувальний політ Гійоме закінчується погано: він зникає. Сент-Екзюпері вирушає у небезпечний нічний політ, щоб знайти друга. Це випробування, повне смертельних ризиків, стає для нього переломним моментом, змінюючи його світогляд та надихаючи на створення «Маленького принца».

Головну роль у фільмі зіграв Луї Ґаррель («Мрійники», «Молодий Годар», «Три мушкетери»). Також у фільмі знімались Діана Крюґер («Троя», «Безславні виродки», «На межі»), Венсан Кассель («Доберман», «Три мушкетери»), Бенуа Мажимель («Піаністка», «Смак пристрасті») та інші.

Режисером є Пабло Аґеро («Єва не спить», «Син чоловіка»), який у 2006 році отримав нагороду Каннського кінофестивалю за короткометражку «Перший сніг».

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

Зйомки відбувалися в мальовничих Андах та Патагонії, створюючи атмосферу, яка передає всю напругу та драматизм подій. Два роки роботи над проектом втілили у життя історію, яка обіцяє стати не лише пригодницькою драмою, але й справжнім дослідженням характеру письменника.

В український прокат фільм вийде 6 лютого 2025 року.