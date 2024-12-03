Нова «Білосніжка» – черговий фільм за оригінальним анімаційним фільмом 1937 року

Компанія Disney оприлюднила офіційний трейлер фільму «Білосніжка», у якому грають Рейчел Зеглер та Ґаль Ґадот.

Нещодавно в YouTube та X з’явився трейлер від сторонніх акаунтів. Він «провисів» вже близько 24 годин та зібрав сотні тисяч переглядів. Згодом його видалили. У Disney повідомили, що стався витік. Тепер компанія уже має готове відео.

Нова «Білосніжка» – черговий фільм за оригінальним анімаційним фільмом 1937 року. Перший тизер фільму зібрав понад 1,4 млн дизлайків на YouTube та чимало негативних коментарів. Зрештою не так багато фільмів, знятих за мотивами культових мультфільмів можна вважати вдалими.

Роль Білосніжки зіграла Рейчел Зеглер («Голодні ігри: Балада про співочих птахів та змій», «Вестсайдська історія»), а в ролі її мачухи Злої Королеви ми побачимо Ґаль Ґадот («Диво-жінка», «Смерть на Нілі»). Режисером фільму є Марк Вебб («Нова Людина-павук»), а сценарій написали Ґрета Ґервіґ («Барбі») та Крессида Вілсон.

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Новий трейлер детальніше розкриває персонажів Рейчел Зеглер та Ґаль Ґадот, а також пропонує новий погляд на усіх сімох гномів.

Прем'єра фільму відбудеться 21 березня 2025 року.