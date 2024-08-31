Глядачі критикують акторський склад стрічки

Трейлер фільму «Білосніжка» від компанії Disney зібрав у YouTube понад мільйон дизлайків та лише 80 тис. лайків. Також глядачі розкритикували тизер у коментарях.

Зокрема глядачі критикують акторський склад. Виконавиця ролі Білосніжки Рейчел Зеглер має колумбійське походження. Людей обурило, що авторка є представницею іншої етнічної групи, ніж в оригінальній історії.

Крім того, обурення стосувалось сімох гномів, які у казці є одними із головних персонажів. Спочатку Disney планував замінити їх на «чарівних істот». Проте згодом компанія повернула гномів у фільм, але не найняла акторів ахондроплазії (генетичне захворювання, основною ознакою якого є карликовість). Сімох гномів у стрічці замінили комп’ютерною графікою.

Крім того, виконавиця ролі Білосніжки у своєму дописі у соцмережі Х, подякувавши прихильникам за перегляди тизеру, додала фразу «Free Palestine». Це також викликало хвилю обурення.

Як зазначає Pirates&Princesses, кількість дизлайків та лайків під тизером стрічки свідчить, а також загальна кількість переглядів – 8 млн – свідчить про те, що приблизно 1/8 від загальної кількості глядачів не сподобався тизер.

Додамо, що вихід у прокат був запланований на 22 березня 2024 року, але прем'єру перенесли на 21 березня 2025 року.