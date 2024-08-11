Білосніжку зіграє Рейчел Зеглер

Кінокомпанія The Walt Disney представила перший тизер повнометражної стрічки «Білосніжка». У фільмі головна героїня знову протистоїть злій королеві та зустрічається з сімома гномами.

Картина є кіноадаптацією культового мультфільму «Білосніжка та сім гномів», заснованого на однойменній казці братів Грімм. Роль Білосніжки зіграла американська акторка Рейчел Зеглер («Вестсайдська історія»). У в ролі злої королеви – ізраїльська актриса Галь Гадот («Диво-жінка», «Смерть на Ніли»).

«Я думаю, що будь-яка маленька дівчинка, якщо вдягне сукню принцеси Disney і побуде нею один день, не кажучи вже про шість місяців буде щасливою», – цитує Зеглер видання Variety.

Режисером стрічки став Марк Вебб, який працював над картиною «Дивовижна людина-павук». У центрі сюжету юна Білосніжка, яка тікає з замку після того, як її мачуха наказує мисливцеві вбити її.

За словами Зеглер, відмінність цієї екранізації полягатиме в тому, що Білосніжку не врятує принц своїм поцілунком. Принцеса не буде мріяти про справжнє кохання.

«Вона мріє стати лідером. Її покійний батько сказав їй, що вона може бути лідером, якщо буде безстрашною, справедливою, хороброю і правдивою. Тож це справді неймовірна історія, в якій молоді люди з усього світу можуть знайти себе», – додала Рейчел.

Вихід у прокат був запланований на 22 березня 2024 року, але прем'єру перенесли на 21 березня 2025 року.

Нагадаємо, оригінальний мультфільм «Білосніжка та семеро гномів» вийшов у 1937 році. Одним із провідних аніматорів студії був Володимир Титла, син емігрантів з України. «Білосніжка та семеро гномів» – перший повнометражний анімаційний фільм компанії Волта Діснея і у США загалом. Крім того він є першим анімаційним фільмом, яким було виготовлений у повному кольорі. Картина отримала «Оскар». Цікаво, що Волту Діснею вручили вісім «Оскарів»: один великий та сім маленьких.

Нагадаємо, що ось уже кілька років студія знімає повнометражні фільми за мотивами своїх культових мультфільмів. Уже вийшли «Дамбо», «Король Лев», «Красуня та чудовисько», «Аладін», «Мауглі».