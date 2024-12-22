Це мальована анімація вугіллям на папері

Український анімацію «Я померла в Ірпені» Анастасії Анастасії Фалілеєвої відібрали до міжнародного конкурсу 47-го фестивалю короткометражного фільмів у Клермон-Феррані, одного з найпрестижніших світових форумів короткого метру. Про це повідомляє офіційний сайт фестивалю.

«24 лютого 2022 року ми з хлопцем виїхали з Києва в Ірпінь. Ми провели десять днів в оточеному місті й зуміли виїхати з останньою евакуаційною колоною. Час іде, але відтоді мене не покидає відчуття, що я померла в Ірпіні. Фільм реконструює реальну історію виживання крізь особисту та суб’єктивну призму», – розповідає режисерка.

Картина виконана у рідкісній техніці. Це мальована анімація вугіллям на папері.

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Серед 8200 поданих робіт з усього світу до міжнародної конкурсної програми увійшли 64 фільми з 49 країн. Фестиваль у Клермон-Феррані триватиме з 30 січня до 8 лютого 2025 року, і перемога в ньому дає автоматичну кваліфікацію на премію «Оскар».