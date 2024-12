У 2024 році на великі екрани вийшло чимало вдалих мультфільмів, які тішать і дітей, і дорослих. Не так багато часу лишилось до того, коли найкращі з них змагатимуться за «Оскар». Ми спробували обрати п’ять найкращих.

«Думками навиворіт 2»

Inside Out 2, режисер Келси Манн, прем'єра 12 червня, на головному фото

Продовження мультфільму від Disney та Pixar. Райлі святкує свій 13-й день народження та готується вступити до старшої школи. Вже відомі нам персонажі-емоції стикаються з новими викликами, коли в розумі дівчинки з’являється «Самосвідомість». Щобільше, тепер до них приєднуються ще п'ять емоцій – і це призводить до грандіозного конфлікту та спроби показати «хто в домі господар».

З попереднього епізоду ми знаємо – коли емоції сперечаються, то нічого хорошого з цього не вийде. Тож, щоб виправити хаос, треба вирушати у нову подорож внутрішнім світом Райлі.

«Нікчемний я 4»

Despicable Me 4, режисери Кайл Балда, Кріс Рено, прем'єра 3 липня

У великій дружній родині Ґру та Люсі окрім донечок Марго, Едіт та Агнес з’являється син – Ґру молодший. Часи, коли дбайливий татусь коїв щось лихе, давно залишились у минулому. За роки спільного життя та спільної роботи із Люсі побільшало тих, хто завдяки Ґру більше не може робити свої погані справи. Серед таких злодіїв – Максим Ле Мала та його підступна подружка Валентина. Вони тікають із в’язниці та розпочинають полювання за родиною Ґру. Аби врятуватись, велике сімейство змушене тікати від переслідувачів.

Комедійний пригодницький мультфільм «Нікчемний я 4» є шостим фільмом франшизи та четвертою історією про Ґру та його сім’ю. Перший мультфільм вийшов на екрани у 2010 році. Окрім повнометражних проєктів, серед яких два приквели, є 18 короткометражок. Випущено кілька відеоігор та створено тематичні атракціони у межах парків Universal Studios. Усі разом ці проєкти стали найуспішнішою анімаційною франшизою в світі.

«Дикий робот»

The Wild Robot, режисер Кріс Сандерс, прем'єра 8 вересня

Нова робота студії DreamWorks Animation. Стрічка розповідає історію робота, який через аварію корабля опиняється на безлюдному острові. Він має навчитися пристосовуватися до суворих навколишніх умов, поступово вибудовуючи стосунки з тваринами на острові та стаючи прийомним батьком для осиротілого гусеняти.

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

«Ваяна 2»

Moana 2, режисер Дэвид Деррик мол., прем'єра 27 листопада

У новому фільмі донька полінезійського вождя Ваяна та напівбог Мауї знову вирушають у подорож разом з командою не зовсім звичайних моряків. Пригода починається з несподіваного знаку від пращурів-мандрівників, який веде Ваяну до далеких морів Океанії. У небезпечних водах на неї чекають надзвичайні пригоди.

Музику до мультфільму написали лауреатки премії «Ґреммі» Ебіґейл Барлоу та Емілі Бер, номінант на премію «Ґреммі» Опетая Фоай та володар трьох «Ґреммі» Марк Мансіна.

«Володар перснів: Війна рогіримів»

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, режисер Кенджі Каміяма, прем'єра 4 грудня

Події розгортаються за 183 роки до подій, показаних у кінотрилогії. Славетна фортеця Горнбурґ, де живе король Рогану Гельм Молоторукий, піддається нападу дунландців. Під керівництвом Вульфа, який бажає помститися за смерть батька, безжальні воїни готові стерти фортецю з лиця землі. Донька Гельма Гера відіграє у битві ключову роль.

Фентезійний бойовик та аніме «Володар перснів: Війна рогіримів» є приквелом до історії, показаної у оригінальній кінотрилогії за творами Джона Р.Р. Толкіна. Перші розмови про аніме-проєкт прозвучали у 2021 році, через 20 років після першої екранізації «Володаря перснів». Аби зберегти атмосферу франшизи, до написання сценарію залучили Філіппу Бойенс, сценаристку оригінальних фільмів. Згодом над сюжетом мультфільму працювали інші сценаристи, а Бойенс зайнялася продюсуванням. Режисуру довірили Кенджі Каміяма. Для створення зображення гру акторів записували з допомогою CGI-технологій захоплення рухів, а згодом обробляли, перетворюючи на 2D-анімацію.