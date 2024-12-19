Класичні різдвяні фільми можна переглядати багато разів. Проте це не означає, що з року в рік кінематографісти намагаються старити щось нове до зимових свят. Пропонуємо добірку різдвяних фільмів, які вийшли в український прокат. А чи стануть вони класикою, вирішуватимуть глядачі.

«4 дні до Різдва»

4 Days Before Christmas, режисери Стів Мажорі та Андреа Себастіа

Наближається Різдво. Вулиці міст сяють вогнями гірлянд та звідусіль лунає святкова музика. У помешканнях тривають останні приготування перед святами. Ялинки вже прикрашено, святкове меню складено, а подарунки, старанно запаковані, чекають аби їх відкрили. Звісно, не всі ще придбали подарунки, тож для декого нині найнапруженіша пора у році. Наприклад, для одного бізнесмена, схибленого на продажу іграшок. Заклопотаний у ці дні і Санта. Наближається ніч, коли він має встигнути доставити подарунки безлічі дітей. І треба ж такому статися, що рівно за 4 дні до свята Санта падає та вдаряється головою. Тепер він вважає себе супергероєм, ніби з фільму, та прагне встановлювати справедливість. Першим ділом він має поставити на місце того зажерливого бізнесмена.

Мультфільм «4 дні до Різдва» створено спільними зусиллями Великої Британії та Іспанії.

«Різдво на Алясці»

Christmas in Alaska, режисер Ділан Пірс

Двоє журналістів, Меган (Емма Джонсон) та Олівер (Маркус Рознер), претендують на одне й те саме прибуткове підвищення. Вони розглядають одне одного як конкурентів, та навіть ворогів. З наближенням зимових свят Меган почала виконувати список різдвяних бажань свого маленького сина. Тим часом Олівер переживає не найкращі часи свого шлюбу і разом із сином вирушає в гості до сестри. Усі разом вони опинилися на одному літаку. Через непередбачувані обставини їхній рейс приземлився на Алясці. Жодна ситуація не змусила б Олівера та Меган проводити відпустку разом, але перед таким збігом обставин вони виявилися безсилі. Спілкуючись ближче вони з’ясували що мають чимало спільного.

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«Сам удома»

Home Alone, режисер Кріс Коламбус

Цей фільм саме з тих, найкласичніших, бачених-перебачених. Проте скоріше за все мало хто мав нагоду подивитись його на великому екрані. Тепер вона є, до того ж мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Про всяк випадок нагадаємо сюжет: родина МакКалістерів вирушає у довгоочікувану відпустку до Парижа, випадково залишивши вдома малого Кевіна. На ранок 8-річний хлопчик прокидається сам у величезному будинку і його радості немає меж. Аж поки до будинку МакКалістерів не навідуються бандити, які навіть не здогадуються, скільки сюрпризів для них підготував Кевін. У головних ролях Маколей Калкін, Джо Пеші, Деніел Стерн, Джон Герд, Робертс Блоссом, Кетрін О'Хара.