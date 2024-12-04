Зима у фільмах може стати причиною всіх наступних подій. Тож на її початку ми хочемо нагадати про Crème de la Crème детективів із сюжетом, що захоплює. Ми обрали саме ті фільми, у яких події ніяк не могли б відбутись в іншу пору року і де зима є повноправним персонажем.

«Фарґо»

Fargo, 1996, режисери Ітан та Джоель Коени

Фільм отримав два «Оскари», а також нагороди за режисуру від Британської кіноакадемії та Каннського кінофестивалю. Головні ролі тут зіграли Френсіс МакДорманд, Вільйм Мейсі, Стів Бушемі.

Містечко Фарґо, Північна Дакота. Невдаха-бізнесмен (торговець авто) Джеррі (Вільям Мейсі) вирішив «заробити» грошей, шляхом інсценування викрадення власної дружини й найму для цього двох бандитів. За 80 тисяч доларів він розраховував «викупити» її коштом свого багатого тестя. Гроші та дружину після вдалої оборудки він хотів залишити собі. В останній момент Джеррі намагався скасувати аферу, але було запізно, і найманці продовжили свою чорну справу. Вагітна слідча Мардж Ґандерсон (Френсіс МакДорманд) разом з колегами розслідує криваві злочини.

«Біла мла»

Whiteout, 2009, режисер Домінік Сена

Керрі розслідує загадкове вбивство на станції за полярним колом. У неї є усього три дні на те, щоби за допомогою пілота літака спіймати першого серійного вбивцю в історії Антарктиди, після чого континент накриє полярна ніч. Зав'язкою сюжету служить інцидент, що нібито відбувся 50 років тому на радянській базі «Восток», звідки вилетів літак з важливим вантажем. Але він зазнав аварії. Керрі дізнається що вбивця якось пов'язаний з «Востоком». У ролі Керрі Кейт Бекінсел.

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«Вітряна ріка»

Wind River, 2017, режисер Тейлор Шерідан

Вайомінг, США. Індіанська резервація «Вітряна ріка» розташувалася серед лісів і снігових просторів. Тут працює єгерем Корі Ламберт. Його завдання – відловити пуму, яка вбиває худобу у місцевих мешканців. Але у глушині, Корі знаходить не хижака, а труп дівчини-підлітка. На його виклик не особливо поспішає хтось приїжджати, проте в резервацію все-таки прибуває агентка ФБР Джейн Беннер, якій доручено розслідувати цю справу. Вона впевнена, що мова йде про вбивство: загибла явно намагалася від когось втекти. Корі береться допомагати їй, але він упевнений, що дівчина просто заблукала і померла від холоду. Незабаром в лісі знаходять ще один труп... Головні ролі зіграли Елізабет Олсен та Джеремі Реннер.

«Сніговик»

The Snowman, 2017, режисер Томас Альфредсон, на головному фото

Фільм знято за однойменним романом Ю Несбе, одним із найкращих у серії романів про детектива Гаррі Голе. Детектив розслідує вбивства жінок. В засніженому містечку серійний вбивця вбиває під час снігопаду, а тіла не знаходять. Тільки от після злочинів дивним чином з’являються сніговики. Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Вел Кілмер.

«Вбивство у Східному експресі»

Murder on the Orient Express, 2017, режисер Кеннет Брана

Мабуть, найвідоміший та найкласичніший зимовий фільм за книгою Агати Крісті.

Детектив Еркюль Пуаро має розкрити вбивство у потязі «Східний експрес». Під підозрою одразу тринадцять пасажирів, а потяг застряг у сніговому заметі. У детектива є лише трохи часу, поки колії не розчистять.

У цьому фільмі зіграли Кеннет Брана, Мішель Пфайфер, Джуді Денч, Джонні Депп, Пенелопа Крус, Віллем Дефо.

Не менш зоряний склад був і в знаменитій екранізації Сідні Люмета 1974 року. У цьому чудовому фільмі зіграли Альберт Фінні, Інгрід Бергман, Лорен Беколл, Шон Коннері, Ванесса Редгрейв.