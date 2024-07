Ми спланували тематичну добірку фільмів про спеку та спекотне літо. Проте уявили, як воно дивитись спекотне кіно при нинішній температурі повітря. І вирішили зробити все навпаки: підібрали різножанрові фільми про зиму та виживання в умовах холоду. Може споглядання снігу та льоду на екрані хоч трохи полегшить ваш стан під час спеки.

«Післязавтра»

The Day After Tomorrow, 2004

Вчений-кліматолог Джек Голл, перебуваючи в Антарктиді, виявляє, що на Землі настає глобальне похолодання й температура в океанах різко падає. Він попереджає американський уряд, але ніхто не сприймає його слова серйозно. Незабаром починаються глобальні катаклізми, на планету насувається льодовиковий період. Нью-Йорк завалює багатометровим снігом І поки жителі Америки тікають на південь, Джек вирушає рятувати свого сина Сема, який застряг у Нью-Йорку. Як і інші голлівудські фільми-катастрофи, цей фільм Роланда Еммеріха протиставляє тих, хто піддався паніці тим, хто може її опанувати.

«Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та чарівна шафа»

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, 2005, на головному фото

Батьки відправляють чотирьох дітей із Лондона, який бомблять німці, до села, де живе старий професор, друг родини. У його будинку діти знаходять таємничу шафу, за допомогою якої вони потрапляють у казкову країну Нарнію, де мешкають фантастичні люди, тварини та різні казкові істоти. Виявляється, що ця мирна країна перебуває під владою злої Чаклунки, через яку там – вічна зима. Діти повинні допомогти цареві Аслану перемогти Чаклунку, зруйнувати заклинання та звільнити жителів Нарнії Режисер: Ендрю Адамсон

«Легенда Г'ю Ґласа»

The Revenant, 2015

«Легенда Г'ю Ґласа» Алехандро Ґонсалеса Іньяріту знята за однойменним романом Майкла Панке.

На загін траперів нападають індіанці. Вони шукають доньку вождя, яку викрали невідомі. У живих залишається з десяток людей, яких по хащах веде Г'ю Ґлас. На черговій стоянці його подерла ведмедиця та з головної надії на порятунок перетворюється на тягар для загону. Г'ю залишається помирати. Тепер він має вижити для того, щоб помститись. Тож дві години екранного часу герой Леонардо Ді Капріо на межі людський можливостей повзе до порятунку, а сам актор – до такого довгоочікуваного «Оскара».

«Вітряна ріка»

Wind River, 2017

Єгер Корі Ламберт (Джеремі Реннер) та агент ФБР Джейн Беннер (Елізабет Олсен) об'єднують свої сили для того, щоб знайти вбивцю молодої дівчини, заледеніле тіло якої знайшли на території індіанської резервації «Вітряна ріка». Які таємниці ховаються під льодом у маленькому засніженому містечку? Режисером фільму є Тейлор Шерідан.

«Гори між нами»

The Mountain Between Us, 2017

Бен (Ідріс Елба) і Алекс (Кетрін Вінслет) опиняються в сніговій пастці — їхній літак зазнав аварії і впав у горах, але пасажирам вдалося вижити. На щастя чи на жаль? Героям немає звідки чекати допомоги, тому вони мають лише один план — вирушити у складний та довгий шлях до цивілізації. Стрічка режисера Гані Абу-Ассада,створена на основі однойменного роману Чарльза Мартіна.