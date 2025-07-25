Головною прем’єрою тижня став черговий фільм зі всесвіту Marvel «Фантастична четвірка: Перші кроки» з Педро Паскалем та Ванессою Кірбі у головних ролях. А ще можна побачити бойовик з Антоніо Бандерасом та італійську романтичну комедію. Вибір є, а ми розповідаємо про найцікавіше.

«Правила флірту»

Романтична комедія «Правила флірту» (на головному фото) від режисера «Ідеальних незнайомців» Паоло Дженовезе дозволяє заглянути у думки двох закоханих героїв, аби викрити таємничі механізми, що керують їхніми вчинками.

П’єро – розлучений викладач філософії, який знову намагається повірити в любов. Лара – мрійлива, але розчарована невдалими романтичними стосунками жінка. Вони вже на першому побаченні відчувають взаємну симпатію, але не наважуються зізнатися в цьому навіть самим собі. Замість щирості та невимушеності – сумніви, надмірний аналіз і невпинні розмови з власними внутрішніми голосами. Чи зможуть вони нарешті втихомирити свій галас у голові та дозволити серцю прокласти шлях до справжньої близькості?

У головній чоловічій ролі Едоардо Лео («Ідеальні незнайомці», «Божевільне щастя», «Геній і дурень»), який майстерно втілює образ інтелігентного, але розгубленого чоловіка на роздоріжжі життя. Його партнеркою на екрані стала Пілар Фольяті, яскрава зірка нового покоління, відома за серіалом «Серця».

Також у фільмі з’являється зірковий ансамбль італійського кіно: Клаудіо Сантамарія («Дже Джетало», «Рим»), Вітторія Пуччіні («Щастя», «Єдиний шанс»), Марко Джалліні («Ідеальні незнайомці», «Все ще разом»), Клаудія Пандольфі («Усе може трапитись», «Червона двері»), Рокко Папалео («Базиліката – Техас», «Сьогодні я повертаюся додому»), Емануела Фанеллі, Мауріціо Ластріко та Марія К’яра Джаннетта.

«Фантастична четвірка: Перші кроки»

Події розгортаються у ретро-футуристичному світі. Рід Річардс (Педро Паскаль), якого також називають Містер Фантастик, та його дружина Сью Шторм (Ванесса Кірбі), відома як Невидима жінка, – перше подружжя супергероїв. Разом із ними живе брат Сью Джонні (Джозеф Квін), якого називають Людина-смолоскип. Довершує четвірку супергероїв Істота (Ебон Мосс-Бакрак), тіло якого нагадує камінь. Насправді його звати Бен Ґрімм. Разом вони мають захистити Землю від нападу Ґалактуса (Ральф Айнесон) – космічного монстра, який живиться енергією планет.

Фантастичний пригодницький бойовик «Фантастична четвірка: Перші кроки» стане 37-им фільмом у кіновсесвіті «Марвел». Це третя спроба екранізації коміксів про персонажів, тож творці зосередилися на нових пригодах героїв, а не черговому переповіданні історії їхнього походження. Про початок роботи над проєктом оголосили у 2019 році. Сценарій кілька разів переписували. Зрештою знімати почали у липні 2023 року на студії Pinewood Studios поблизу Лондона.

«Брудна робота»

Події розгортаються в Ірландії. На місце злочину приїжджає команда спеціально навчених прибиральників, які мають відмити все від крові. Під керівництвом свого боса Шівон (Мелісса Лео) Чак (Свен Теммел), Алекс (Джонатан Різ Майєрс) та його кохана Меган (Катерина Бейкер) можуть впоратись з будь якими плямами. У кімнаті, де сталося вбивство, вони знаходять валізу з чималою сумою готівки. Зрозуміло, що поліція її не побачила, а мертвим злочинцям вже не до грошей. То чому б не забрати собі? Але виявляється, що справжній власник грошей – іспанський кримінальний авторитет Габріель (Антоніо Бандерас). Він підготував цю суму для хабарів поліцейським, але готівку поцупили його хитрі підлеглі, чию кров саме відмивала команда прибиральників.

Кримінальний трилер та бойовик «Брудна робота» зняв режисер Джон Кійєс. На провідні ролі він запросив Джонатана Різ Майєрса та Антоніо Бандераса, яких не раз знімав у своїх попередніх проєктах.