У прокат виходить новий фільм «Супермен». DC Studios перезапускає цю відому історію з чистого аркуша, відмовившись від акторів, які брали участь у попередніх проєктах. За перезапуск відповідає Джеймс Ганн, відомий роботою над «Вартовими Галактики» та «Загоном самогубців». Автори пообіцяли, що у новому всесвіті буде більше гумору та світла. Переконатись у цьому можна вже з 10 липня.



Історія зосередиться на ранніх роках Кларка Кента, який вчиться жити серед людей. Він старанно працює, аби гармонійно поєднувати свою справжню криптонську сутність та виховання, яке він отримав від прийомних батьків на Землі. Також Кларк Кент протистоїть зовнішнім загрозам, зокрема заклятому ворогу Лексу Лютору. Поки він рятує людей, проти нього формують змову.

Коли Кларк намагається бути героєм людства, то зіштовхується з хвилею недовіри, страху та звинувачень. Його починають вважати незаконним інопланетним мігрантом та навіть провокатором міжнародного конфлікту. Перед ним постає складний вибір: рятувати людство чи грати за правилами.

Новий «Супермен» залучив на головні ролі Девіда Коренсвета (Кларк Кент, Супермен), Ніколаса Голта (Лекс Лютор) і Рейчел Броснаген (Лоїс Лейн), а також покаже кілька камео інших супергероїв, зокрема Метаморфо (Ентоні Керріган), Дівчину-Яструба (Ізабелла Мерсед), Зеленого Ліхтаря (Натан Філіон), Містера Терріфіка (Едді Гатегі), а також Інженера (Марія Габріела де Фарія).

«Супермен» та гроші

Warner Bros. і DC довгий час тримали в таємниці офіційну вартість «Супермена», посилюючи таким чином чутки про космічний бюджет картини. ЗМІ навіть називали суму в 360 млн доларів. Напередодні прокату була оприлюднена сума бюджету і це 225 млн доларів. Таким чином, щоб фільм був беззбитковим, він має заробити у прокаті 700 млн.

Вказаний виробничий бюджет не включає витрат на маркетинг, тож «цифра успішності» може бути ще більшою, адже студії забирають з кінотеатрів лише 40-55% у США і трохи менше за кордоном, частину з цих заробітків вони віддають дистриб’юторам, з них же виплачуються податки, роялті тощо.

«Супермен» є надією DC після провалів п’яти останніх фільмів студії («Чорний Адам», «Шазам! Лють богів», «Флеш», «Синій жук» та «Аквамен 2») на заробіток, який своєю чергою має дати можливість запускати виробництво нових картин. Warner Bros. вже готує продовження – фільм про Супердівчину, що завершено і має побачити світ у 2026 році. Його сюжет розгорнеться у тому ж кіновсесвіті й, можливо, доповнить або навіть розширить історію Людини зі сталі.

Родина Суперменів

Плащ Супермена у всесвіті DC став свого роду сімейною реліквією. Новий виконавець цієї ролі Девід Коренсвет розповів, що поспілкувався з двома попередніми супергероями – Генрі Кавіллом та Тайлером Гочліном. Кавілл – Супермен епохи «DC Зака Снайдера», а Тайлер Гочлін виконує цю роль у телесеріалі «Супермен і Лоїс».

Також актор зустрівся з Віллом Рівом, сином Крістофера Ріва, еталонного Супермена 70-х та 80-х. За словами Коренсвета, Рів-молодший особисто відвідав знімальний майданчик і навіть знявся у маленькій ролі телеведучого в одній зі сцен.

Яким був Супермен колись