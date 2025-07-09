Фільми та книжки, і це аж ніяк не секрет, надихаються реальним життям. Зрозуміло, що у випадку байопіка ці зв’язки очевидні. Проте й інші персонажі мають прототипи, навіть якщо вони – казкові герої.

Індіана Джонс

Індіана Джонс – професор, археолог та аванюрист з серії фільмів (на головному фото) про нього, де роль Індіани зіграв Гаррісон Форд.

Його прототип – Гайрам Бінгхем III, академік і, як не дивно, авантюрист, який заново відкрив Мачу-Пікчу в 1911 році. Хоча Гайрам Бінґем не був професійним археологом, утім, на час відкриття давно забутого міста інків він викладав історію Південної Америки в Єльському університеті. 1908 року він був делегатом на Першому всеамериканську науковому конгресі в Сантьяго, Чилі. Коли Гайрам Бінґем повертався додому через Перу, місцевий префект переконав його відвідати доколумбове місто Чокекірао. Бінґема захопила ідея пошуку покинутих міст інків.

За підтримки Єльського університету та Національного географічного товариства Гайрам Бінґем здійснив у 1906-1924 роках шість експедіцій до Перу. Під час Першої світової війни він став військовим льотчиком, служив у американських військах на теренах Франції. Пізніше став підприємцем-фінансистом, очолював банк. Потім перейшов у політику: його обрали губернатором штату Коннектикут, а згодом – членом Сенату США. В останній раз він відвідав Мачу-Пікчу у 1948 році. А книга цього дослідника «Загублене місто інків» стала бестселером.

Норман Бейтс

Норман Бейтс – власник мотелю, який і мухи не образить. Але, на жаль, він має роздвоєння особистості: має схильність до перевдягання в свою мертву матір і до вбивства гостей мотелю в душі. Бейтс став героєм культового фільму Гічкока «Психо», де його зіграв Ентоні Перкінс (на фото). Вінс Вон зіграв Бейтса в рімейку Гаса Ван Сента 1998 («Психоз»), а Курт Поль виконав цю роль в серіалі «Мотель Бейтса». Генрі Томас зіграв молодого Бейтса в «Психо 4: На початку». 2013 року Фредді Гаймор зіграв молодого Нормана Бейтса в серіалі «Мотель Бейтса».

Прототипом Нормана Бейтса в реальності є один з найвідоміших серійних вбивць США Ед Ґейн, який вбив кілька молодих жінок, а також ексгумував трупи, прагнучи зробити собі костюм зі шкіри. Він також відомий як «Плейнфілдський вампір». Попри те, що на його рахунку всього лише два доведені вбивства, їхня жорстокість шокувала світ. Він діяв у 40-50-х роках минулого століття. Спочатку йому дуже подобалось розкопувати могили жінок. Деякі частини трупів Ед забирав із собою, і незабаром в нього з'явилась своєрідна колекція з черепів та відрубаних голів, які він розвішував на стінах. Також Ґейн зшив собі костюм з жіночої шкіри, який носив удома. Його заарештували у 1958 році, а будинок Ґейна дивним чином повністю згорів.

Северус Снейп

Снейп є героєм романів Джоан Ролінг про Гаррі Поттера та, відповідно, усіх фільмів за ними та майбутнього серіалу. Професор, який варив зілля в Гоґвортсі, не любить Гаррі Поттера, проте був закоханий у його матір Лілі. Його звинувачували у пособництві Волдеморту. У фільмах його зіграв Алан Рікмен, а в серіалі зіграє Паапа Ессієду.

Його прототипом є Джон Неттлшіп, професор хімії в школі, де вчилась Джоан Ролінг. Також він був начальником її матері, яка працювала у школі лаборанткою. З приводу фільмів Неттлшіп зауважив: «Добре, що Алана Рікмана обрали на цю роль, багато людей вважають, що він хороший. Це полегшує ситуацію. Для мене головне, що Снейп – це людина, яка доставляє неприємності не стільки оточуючим, скільки самому собі, і мені здається, що до кінця сьомої книги “Гаррі Поттера” багато з'ясується, а я, можливо, до того часу навчуся простіше дивитися на речі. Можливо, я теж зможу проявити себе з найкращого боку». Алан Рікмен та Джон Неттлшіп померли від раку.

Емілі Роуз

Молода дівчина, яку зіграла Дженніфер Карпентер, одержима демонами, загинула в результаті обряду екзорцизму. Фільм жахів «Екзорцизм Емілі Роуз» («Шість демонів Емілі Роуз») вийшов у 2005 році.

Реальна людина – німкеня Аннеліз Міхель, яка померла в 1976 році після проведення низки невдалих обрядів екзорцизму. В ранньому віці Міхель пережила перший напад, після чого у неї діагностували скроневу епілепсію. Попри лікування, стан дівчини погіршувався, і вона почала проявляти симптоми психічного розладу. Міхель і її сім'я вирішили, що вона одержима, та звернулися до католицького священника з проханням вигнати з неї демонів. Обряди тривали протягом 10 місяців. Міхель померла від виснаження та зневоднення.

Судовий процес викликав широкий резонанс у суспільстві. Двом священникам і батькам Аннелізи були пред'явлені звинувачення у злочинній бездіяльності. Всіх обвинувачених було визнано винними та засуджено до 3 років умовного ув'язнення.

Містер Біґ

У серіалі «Секс і місто» містер Біґ є втіленням мрій головної героїні Керрі Бредшоу. Їхні складні стосунки перейшли й у продовження – серіал «І просто так...».

Містер Біґ мав реального прототипа – медіамагната 90-х Рональда Ґалотті, колишнього видавця Vanity Fair, Vogue і GQ. Колись він жив у світі глянцю, але після звільнення у 2003 році поїхав із Нью-Йорка на ферму у Вермонті, де вже 20 років живе в тиші, ловить яструбів і їздить на тракторі.

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Міранда Прістлі

Міранда Прістлі у блискучому виконанні Меріл Стріп є героїнею фільму «Диявол носить Prada». Вона жорстока, егоїстична та цинічна. Проте ніхто так не розуміється на моді, як вона.

Незважаючи на те, що дія фільму розгортається у світі моди, там згадуються відомі заклади й люди з цієї індустрії, більшість дизайнерів та інших видатних діячів моди уникали виступати в образі себе, боячись не сподобатися редакторці американського US Vogue Анні Вінтур, яка, як вважається, була прототипом Міранди Прістлі. Вінтур після виходу фільму сказала, що він їй сподобався.

75-річна Вінтур почала кар’єру у 15 років з продавчині модного магазину. Американський Vogue вона очолила у 1988 році. Сьогодні американський Vogue – біблія моди накладом 1,3 мільйона примірників. Журнал Анни Вінтур у 10 разів впливовіший за французький Vogue і у 20 разів популярніший за італійський. Сторінка реклами в американському виданні коштує понад 90 тис. доларів.

Анна Вінтур прославилася жорстким і вимогливим стилем керівництва, за що її прозвали «Ядерною зимою». 27 червня 2025 року видавничий дім Condé Nast оголосив, що Вінтур залишає посаду, яку обіймала 37 років. А у вересні вийде сиквел фільму «Диявол носить Prada».