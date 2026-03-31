«Служниця» вийшла на екрани у 2025 році

Продовження американського трилера «Служниця» з Амандою Сейфрід та Сідні Свіні у головних ролях вийде на екрани через рік. Про це повідомляє Variety.

Творці стрічки оголосили дату прем’єри – 17 грудня 2027 року.

«Це рівно через два роки після виходу оригінальної “Служниці”, яка стала комерційним хітом, зібравши майже 400 млн доларів у світовому прокаті при бюджеті в 35 млн доларів», – повідомляє Variety.

Майбутній фільм буде називатися «Секрет служниці». Він заснований на романі трилогії письменниці Фріди Мак-Фадден.Режисером буде знову Пол Файг, а сценаристкою Ребекка Сонненшайн, яка адаптувала першу книгу під зйомки.

Після успіху стрічки компанія Lionsgate погодила одразу участь Сідні Свіні та Мішеля Морроне у продовженні. Саме ж виробництво розпочнеться цього року.

Додамо, що в центрі сюжету фільму «Служниця» історія молодої дівчини з непростим минулим Міллі, яка влаштовується на роботу служницею до заможної родини. Однак ідеальна дружина Ніна та її чоловік-бізнесмен Ендрю мають чимало небезпечних таємниць.