Акторки Сідні Свіні та Аманда Сейфрід знову зіграють своїх героїнь

Американський трилер «Служниця» з Сідні Свіні та Амандою Сейфрід у головних ролях отримає продовження. Про це повідомляє Variety.

Стрічка лише нещодавно вийшла на великі екрани, однак вже отримала чималий фінансовий успіх. Наразі фільм зібрав 133 млн доларів за перші два з половиною тижні прокату. Тож творці «Служниці» вирішили оголосити про наступну частину під назвою «Секрет служниці». Він буде заснований на другому романі трилогії письменниці Фріди Мак-Фадден.

«Як за світовими касовими зборами, так і за відгуками в соціальних мережах, очевидно, що глядачі позитивно відреагували на абсолютно унікальний досвід “Служниці” і хочуть знати, що буде далі... Ми вірили в цю історію з самого початку, і ми надзвичайно раді втілити наступний розділ історії Міллі на екрані», – сказав голова кіногрупи Lionsgate Адам Фогельсон.

Lionsgate планує розпочати виробництво другого фільму вже у 2026 році. Акторки Сідні Свіні та Аманда Сейфрід знову з'являться у своїх ролях.

Додамо, що в центрі сюжету фільму «Служниця» історія молодої дівчини з непростим минулим Міллі, яка влаштовується на роботу служницею до заможної родини. Однак ідеальна дружина Ніна та її чоловік-бізнесмен Ендрю мають чимало небезпечних таємниць.