Премʼєра сиквелу відбудеться 1 травня 2026 року

У Голлівуді офіційно розпочалися зйомки сиквелу культового фільму 2000-х «Диявол носить Прада». Крім акторок Меріл Стріп та Енн Гетевей, які виконують головні ролі, у стрічці зʼявляться декілька нових персонажів.

Як пише видання The Independent, до акторського складу приєднається зірка другого сезону серіалу «Бріджертони» Симон Ешлі. Також у продовженні зіграють Люсі Лью, Джастін Теру, Бі Джей Новак та сестра Полін Шаламе. До них приєднаються зірки Бродвею Хелен Джей Шен, Конрад Рікамора та комік Калеб Хірон.

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Студія 20th Century Studios офіційно підтвердила початок зйомок, опублікувавши тизер, в якому фігурує дві червоні туфельки-човники. Подробиці сюжету поки не відомі. Однак інсайдери стверджують, редакторка журналу зіштовхнеться із проблемами в роботі та вирішить звернутися до своєї колишньої асистентки Емілі.

Режисером сиквелу стане автор першої частини Девід Френкел. Над продовженням також працює сценаристка Алін Брош МакКенна. Премʼєра сиквелу відбудеться 1 травня 2026 року.