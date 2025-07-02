Оригінальний фільм «Диявол носить Прада» вийшов на екрани у 2006 році

Творці легендарного фільму «Диявол носить Прада» розпочали знімальний процес та опублікували перший тизер сиквелу.

За інформацією Variety, головні акторки оригінального проєкту Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі офіційно повернуться у сиквел. Також до них приєднаються британський актор Кеннет Брана, який зіграє роль чоловіка Міранди Преслі (Меріл Стріп).

Студія 20th Century Studios офіційно підтвердила початок зйомок, опублікувавши тизер, в якому фігурує дві червоні туфельки-човники.

Подробиці сюжету поки не відомі. Однак інсайдери стверджують, редакторка журналу зіштовхнеться із проблемами в роботі та вирішить звернутися до своєї колишньої асистентки Емілі.

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

Режисером сиквелу стане автор першої частини Девід Френкел. Над продовженням також працює сценаристка Алін Брош МакКенна. Премʼєра сиквелу відбудеться 1 травня 2026 року.

Додамо, що оригінальний фільм «Диявол носить Прада» заснований на романі Лорен Вайсбергер про досвід молодої жінки, яка працює в модному журналі. За сюжетом, журналістка Енді Сакс мріє про кар'єру в журналі, тому влаштовується на роботу помічницею до Міранди Прістлі – вимогливої головної редакторки глянцю «Подіум». Однак вона зіштовхується з важкими завданнями та примхами керівниці, які змінюють її характер та погляди на життя. Фільм дебютував на екранах у 2006 році та зібрав 326 млн доларів у світовому прокаті.