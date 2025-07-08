Головну роль у фільмі зіграв Бред Пітт

Спортивна драма F1 з Бредом Піттом у головній ролі стала найкасовішим кінотеатральним релізом студії Apple, повідомляє Variety.

За десять днів прокату стрічка про легендарні перегони заробила 293,6 млн доларів і таким чином зуміла перевершити результат попереднього рекордсмена студії Apple воєнно-історичного байопіка Рідлі Скотта «Наполеон» з Хоакіном Феніксом у головній ролі (221 млн доларів).

Інші три фільми Apple, які були випущені в кінотеатрах, а не онлайн, провалилися з фінансової точки зору. Це «Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе, «Арґайл» Меттью Вона і ромком «Забери мене на місяць».

F1 – робота режисера Джозефа Косинські («Топ Ґан: Меверік»). У картині йдеться про повернення до змагань старого гонщика Сонні Гейза. Він припинив виступи після страшної аварії, проте зараз має допомогти команді лузерів покращити своє турнірне становище. Це досить типова спортивна драма з передбачуваним сюжетом, проте зроблена якісно та видовищно.

Сонні Гейза зіграв Бред Пітт, що, як і його герой, продемонстрував чудову спортивну форму. Також у фільмі зіграли Дамсон Ідріс, Керрі Кондон та Хав’єр Бардем. Виробництво картини коштувало майже 300 млн доларів.