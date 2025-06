Бреда Пітта називають одним з найкращих акторів покоління

У які лише рейтинги не потрапляв Бред Пітт! І найгарніших, і найсексуальніших, і найбільш оплачуваних. Починаючи з фільму «Тельма і Луїза» 1991 року, тобто він першої своєї великої ролі, він завжди був зіркою першої величини. Його називають одним із найкращих акторів покоління. Також Пітт є успішним продюсером та одним із небагатьох акторів, які зароблені гонорари вкладають у професію.

26 червня в прокат виходить «F1. Фільм», де Пітт зіграє пілота Формули-1. Йому уже прогнозують номінацію на «Оскар». В очікуванні прем’єри пропонуємо згадати кілька інших яскравих образів актора.

«Інтерв'ю з вампіром»

Іnterview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994, режисер – Ніл Джордан

Містична драма Ніла Джордана з Бредом Піттом, Антоніо Бандерасом, Кірстен Данст та Томом Крузом знята за мотивами однойменного роману американської письменниці Енн Райс. У центрі сюжету – креол Луї, обернений 1791 року на вампіра. Він зважився через двісті років розповісти молодому репортерові (Крістіан Слейтер) історію свого життя.

«Сім»

Se7en, 1995, режисер – Девід Фінчер

Два детективи розслідують серію жорстоких вбивств у Лос-Анджелесі. Навчений життям Вілльям Сомерсет (Морган Фріман) стримує запал молодого напарника Девіда Міллса (Бред Пітт), якого нещодавно перевели з Нью-Йорка. Спочатку вони очікувано не можуть порозумітися, але в міру розслідування стають ближчими, зокрема, завдяки старанням дружини Міллса (Гвінет Пелтроу). До того ж у нелюдській грі винахідливого маніяка Джона Доу (Кевін Спейсі), який вбиває людей згідно з біблійними смертними гріхами, офіцерам відведена своя роль.

«Бійцівський клуб»

Fight Club, 1999, режисер – Девід Фінчер

Добірка фільмів не може обійтися без драми Девіда Фінчера «Бійцівський клуб», екранізації роману Чака Паланіка. Безіменний білий комірець (Едвард Нортон), який страждає від безсоння, знайомиться в літаку з харизматичним Тайлером Дерденом (Бред Пітт). Це людина, якою головний герой хотів би бути.

Обидва стають членами підпільного клубу, де чоловіки збираються, щоб битися один з одним. Поступово розвага для втомлених від рутини людей стає масштабнішою та небезпечнішою, а головний герой починає замислюватися, хто ж такий Тайлер Дерден.

«Великий куш»

Snatch, 2000, режисер – Гай Річі

Чотирьохпалий Френкі мав переправити крадений діамант із Англії до США своєму босу Еві. Але натомість герой потрапляє в епіцентр великих неприємностей. Зробивши ставку на підпільному боксерському поєдинку, Френкі потрапляє у вир небажаних подій. Навколо героя та його вантажу розгортається складна інтрига за участю безлічі колоритних персонажів лондонського дна – гангстера, трьох невдалих грабіжників, хитрого боксера та похмурого мафіозі. Кожен норовить поодинці зірвати Великий Куш.

Не встигли подивитися фільм у кінотеатрі? Не біда! Зі SWEET.TV прем’єри приходять до кожного додому. Насолоджуйтеся найсвіжішими кіноновинками на улюбленому дивані абсолютно легально та в найкрутішому дубляжі разом з онлайн-кінотеатром SWEET.TV.

«Троя»

Troy, 2004, режисер – Вольфганг Петерсен

1193 до нашої ери. Паріс вкрав прекрасну Олену, дружину царя Спарти Менелая. За честь Менелая заступається його брат, цар Агамемнон. Його армія під проводом Ахіллеса (Бред Пітт) підійшла до Трої і взяла місто в облогу, що тривала десять років.

«Безславні виродки»

Inglourious Basterds, 2009, режисер – Квентін Тарантіно

У роки окупації нацистами Франції Шосанна Дрейфус стає свідком того, як німецький полковник Ганс Ланда знищив її сім'ю. Шосанна втікає до Франції, де стає власницею кінотеатру. У цей час у Європі лейтенант Алдо Рейн організовує групу єврейсько-американських солдатів, які здійснюють помсту нацистам. Пізніше до цієї групи приєднується німецька актриса та агентка під прикриттям Бригіта фон Хаммерсмарк, щоб повалити лідерів Третього Рейху. Доля зводить усіх разом у кінотеатрі, де Шосанна виношує свій безжальний план помсти.

«Як боязкий Роберт Форд убив Джесі Джеймса»

The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, 2007, режисер – Ендрю Домінік

Бред Пітт не так часто отримує нагороди саме за акторську гру. А от за цю роль він отримав приз на Венеційському фестивалі. Це історія відомого американського злочинця часів Дикого Заходу. Зухвалий і непередбачуваний Джесі Джеймс завжди ретельно планував свої напади і вмів уникати арештів та поліцейських облав. Так було, доки в ряди його банди не вступає Роберт Форд, який з найвідданішого фаната поступово перетворюється на зрадника.

«Одного разу… у Голлівуді»

Once Upon A Time... In Hollywood, 2019, режисер – Квентін Тарантіно

В основі фільму – одна із найбільших голлівудських драм. 9 серпня 1969 року банда Чарльза Менсона зарізала 26-річну актрису Шерон Тейт, дружину Романа Поланського, яка була на останніх місяцях вагітності. Разом із нею загинули ще декілька її друзів, які перебували тоді на віллі. Шерон Тейт була актрисою, яка тільки розпочинає кар’єру, а Роман Поланський уже став уславленим режисером після виходу на екрани «Дитини Розмарі».

Для історії кіно (та й культури загалом) ця трагедія стала не просто шоком кривавим злочином. Вона завершила у Голлівуді певну епоху, відібрала у фабрики мрій її невинність. Шерон Тейт зіграла Марго Роббі («Я – Тоня»). Мелькає в епізодах і Роман Поланський (Рафаль Заверуха).

Але у центрі фільму – інша пара героїв, яких зіграли мегазірки сучасного кіно Леонардо Ді Капріо та Бред Пітт. Актор Рік Далтон (Ді Капріо) переживає не найкращі часи. Колись він грав безстрашних ковбоїв. Зараз він намагається повернути собі колишній успіх. Його охоронець, дублер та друг («трохи менше, ніж дружина») Кліфф Бут (Бред Пітт) також мріє про успішну кар’єру. Рік живе на віллі по сусідству з зоряним подружжям Тейт-Поланський та мріє познайомитись із ними.

Також у фільмі зіграли Дакота Феннінг, Аль Пачіно, Маргарет Квеллі, Сідні Суїні, Майя Гоук, Остін Батлер та інші.

«Вавилон»

Babylon, 2023, режисер – Дем’єн Шазел

Події «Вавилону» стартують у 1926 році, за рік до того, як у кіно прийшов звук, тоді, коли «золота доба» ще тільки починалась, а Голлівуд все ще був купкою знімальних майданчиків десь у Каліфорнії.



Неллі Ларой (Марго Роббі) мріє стати акторкою, Менні Торес (Дієго Кальва) мріє хоча б з’явитись на знімальному майданчику, а Джек Конрад у блискучому виконанні Бреда Пітта уже є зіркою (а ще алкоголіком та бабієм). Їх світ змінюється: спочатку тоді, коли вони потрапляють у кіно, а потім тоді, коли у кіно приходить звук. У фільм також знімались Тобі Магуайр, Олівія Вайлд, Самара Вівінг, Флі, Ерік Робертс, Джин Смарт та інші.

Попри те, що більшість персонажів вигадані, Пітт та Роббі у своїх ролях спирались на цілком реальних людей. Прототипом Джека став актор німого кіно Джон Гілберт. Він грав у популярних фільмах «Серце гір», «Слуга в будинку» тощо. У 30-х роках його кар’єра занепала. Марго Роббі черпала натхнення з образу голлівудської акторки Клари Боу, яка стала секс-символом свого часу ще до того, як цей термін з’явися у вжитку.

Еволюція Голлівуду, від божевільних вечірок 20-х у дусі Великого Гетсбі до кодексу Гейнса 30-х через яскравих героїв та дотепні сюжетні ходи насамперед є любов’ю до кіно у чистому вигляді.