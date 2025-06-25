Том Круз та Бред Пітт не зустрічались на червоній доріжці з 1994 року

У Лондоні відбулась прем'єра фільму «F1. Фільм» із Бредом Піттом у головній ролі. Прем'єру несподівано відвідав Том Круз.

Актори зустрілися на червоній доріжці та позували разом фотографам. Круз похвалив водійські навички Пітта, зазначивши, що той «дуже добре водить», а Бред з гумором сказав, що не готовий «висіти на літаках», але не виключає можливості попрацювати разом на «землі».

Після цієї зустрічі у ЗМІ почали ширитися чутки про ймовірне возз'єднання колег. Останній раз 62-річний Том Круз та 61-річний Бред Пітт зустрічались на екрані та червоній дорожці у 1994 році в картині «Інтерв'ю з вампіром». Також актори разом з’являлись на публіці під час благодійного концерту «Америка: Данина героям» (America: A Tribute to Heroes) 2001 року.

Так виглядає, що Том Круз останнім часом полюбив сюрпризи: під час Каннського кінофестивалю він несподівано прийшов та зустріч із режисером фільм «Місія неможлива. Фінальна розплата» Крістофером Маккворрі.

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Драма про перегони Формула-1 «F1: Фільм» вийде в український прокат вже 26 червня. Пітт зіграє Сонні Гейза, найперспективнішого пілота Формули-1 у 1990-х роках. Його кар’єру ледь не обірвала страшна аварія на трасі. Через 30 років до Сонні звернувся Рубен Сервантес (Хав’єр Бардем), його колишній напарник і власник команди Формули-1, яка опинилася на межі розпаду. Він переконує Гейза стати наставником Джошуа Пірса (Дамсон Ідріс), амбітного новачка. Режисером фльму є Джозеф Косінскі, який зняв популярні фільми «Світ забуття», «Топ Ґан: Меверік» та «Спайдергед». Сценарій до «F1» написав сценарист блокбастера «Топ Ґан: Меверік» Ерен Крюгер.