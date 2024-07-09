Бред Пітт зіграє головну роль у спортивній драмі «F1»

Студія Warner Bros. Pictures опублікувала перший постер та тизер спортивної драми «F1», головну роль у якій виконає Бред Пітт.

У стрічці «F1», яка розповідає про перегони Формули-1, 60-річний Пітт втілить досвідченого гонщика, який повертається з пенсії, щоб стати ментором молодого спортсмена.

Режисером фльму є Джозеф Косінскі, який зняв популярні фільми «Світ забуття», «Топ Ґан: Меверік» та «Спайдергед». Сценарій до «F1» написав сценарист блокбастера «Топ Ґан: Меверік» Ерен Крюгер.

Зйомки відбулася на знаменитому автодромі Сільверстоун у Великій Британії. В епізодичних ролях знімуться реальні гонщики та колишній керівник команди Haas Гюнтер Штайнер.

Фільм має вийти у прокат літом 2025 року. А вже у вересні 2024 Бред Пітт та Джордж Клуні зустрінуться разом у трилері «Самотні вовки».